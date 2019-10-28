Медведев приказал увеличить экспорт российских судов в 10 раз

Москва, 28 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года. Одним из пунктов разработанного плана стало увеличение экспорта кораблей в 10 раз.

Медведев планирует увеличить число судов на рынке прежде всего в гражданском секторе.

«Согласно стратегии, до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в 10 раз — до 25 млрд рублей, но это не должно происходить в ущерб внутреннему рынку», — подчеркнул премьер-министр России.

За 2018 год в России на воду было спущено 32 гражданских судна, пишет ТАСС. Медведев отметил, что сейчас основное внимание кораблестроения сосредоточено на военном секторе.

«Мы практически одна из немногих стран, которая предлагает почти всю линейку образцов вооружений, а что касается гражданской продукции, то ситуация хуже», — сообщил глава правительства.

В связи с этим Медведев постановил увеличить общий объем выпуска судоходной «гражданки» в семь раз.

Также во время своего выступления глава правительства России напомнил, что в стране действует госпрограмма по строительству атомных ледоколов, газовозов и рыболовецких судов. Премьер-министр высказал надежду, что принятый документ о развитии судостроительной промышленности будет «правильным образом» исполнен, а поставленные цели будут выполнены.