Политическую активистку из Сибири Марию Бутину, которая поехала учиться в Соединенные Штаты, местные власти обвинили в шпионаже, работе на продвижение интересов России в США. В американской тюрьме Мария провела полгода, однако, несмотря на все пережитые трудности и лишения, она сохранила в сердце патриотизм и любовь к Родине.

В Барнауле Мария Бутина училась в «Школе региональной политики»: изучала законодательство, следила за работой местных депутатов. Ей предложили продолжить обучение в магистратуре США. Мария с радостью согласилась. Тогда девушка не знала, что станет инструментом давления на Россию. Для дискредитации образа РФ и формирования «правильного» общественного мнения местные политики готовы на все.

По версии американских юристов, Бутина — 29-летняя девушка из Барнаула — организовывала тайные встречи политиков для лоббирования российских интересов на территории США. На Родине девушка известна как публицист и активист, которая последовательно продвигает легализацию короткоствольного оружия. Возможно, в США она поехала, чтобы набраться опыта в данном вопросе: в Штатах она посетила съезд Национальной стрелковой ассоциации. Кстати, на нем присутствовал сын президента США Дональд Трамп — младший. Участие в мероприятии позже послужило основанием для ареста активистки.

Злую шутку сыграл и вопрос, который Бутиной удалось задать Дональду Трампу на одном из его выступлений в ходе предвыборной кампании. Она спросила о том, возможна ли нормализация отношений между РФ и США. Тогда будущий глава государства пообещал, что найдет общий язык с Москвой.

Сама Бутина после освобождения удивилась, что в якобы правовом американском государстве о презумпции невиновности никто не слышал. Месяцы в тюрьме ей дались очень тяжело. По словам активистки, ее спасла вера в Бога и молитвы. Девушка призналась, что с заключенными в американских тюрьмах обращаются ужасно — держат в изоляторе по 16 часов, дают мало еды. Однако она с честью вынесла испытание.

26 октября Мария Бутина вернулась в Россию. Девушка поблагодарила всех неравнодушных, кто поддерживал ее в беде. Она также выразила особую благодарность российскому МИД за вклад в борьбу за права граждан России.

Бутина считает, что патриотизм доказывается не теорией, а практикой. Даже в периоды кризисов необходимо помнить собственные корни и защищать родную страну от нападок.