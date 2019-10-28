Педерсен назвал условие решения конфликта в Сирии

Женева, 28 октября. Спецпосланник ООН Гейр Педерсен рассчитывает, что работа Конституционного комитета Сирии не затянется. Он подчеркнул, что решение сирийского кризиса можно найти, только если «ни одна из сторон не будет указывать другой».



В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Первое заседание должно состояться в Женеве 30 октября.

Педерсен сообщил журналистам, что «стороны договорились работать оперативно и продолжительно». Однако на данный момент невозможно определить, «сколько у них уйдет времени на завершение работы до тех пор, пока она будет делаться с серьезными намерениями». По словам спецпосланника, в скором времени ему предстоит делать доклад по данной теме в Совбезе ООН. Педерсен выразил надежду, «что в не самом дальнем будущем мы увидим ощутимый прогресс в дискуссиях».

«Если вы хотите найти решение сирийского кризиса, ни одна из сторон не должна указывать другой. Работа должна идти с общим пониманием того, как решить конфликт, с учетом раскола в сирийском обществе и недостатка доверия, которое нужно восстановить. Это может быть восстановлено через обсуждения — в частности, в ходе Конституционного комитета», — подчеркнул он.

Гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 год идет вооруженный конфликт, выступают Россия, Турция и Иран. Они обсуждают урегулирование в Сирии на площадке Нур-Султана. Ситуация в САР обострилась после того, как на севере страны 9 октября началась турецкая военная операция «Источник мира», направленная против курдских боевиков и террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

В целях урегулирования ситуации в САР Россия и Турция 22 октября приняли меморандум о взаимопонимании. Документ регламентировал дальнейшие шаги стран по установлению стабилизации в регионе.

Соглашением устанавливается ввод на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений военной полиции РФ и сирийской погранслужбы, которые будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на расстояние 30 километров от сирийско-турецкой границы. При этом подразделения РФ и Турции будут находиться за пределами зоны турецкой операции «Источник мира».

Ранее в четверг Федеральное агентство новостей сообщало, что на четвертый день сочинского соглашения между Москвой и Анкарой российские патрули начали движение по пограничной полосе от резиденции российских войск в сирийском городе Камышлы в направлении западному району, к городу Амуда, Дербасия и окрестностям Рас-аль-Айна.

1 Организация запрещена на территории РФ.