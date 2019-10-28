Русский кайтбордист первым в мире покорил пролив Лаперуза. ФАН-ТВ

Многократный чемпион России по кайтбордингу Евгений Новожеев, в одиночку прошедший пролив Лаперуза, и тем поставивший мировой рекорд, сегодня, на пресс-конференции в ТАСС рассказал о том, как это было.

«Пролив Берингов был побольше, кратчайшее расстояние 98 км, ну, вернее, наш маршрут должен был по прямой так выглядеть. Получилось 175, потому что направление ветра было такое, что двигались галсами, и вот трекер показал расстояние 175, то есть это возможно. Да, это тяжело, но это возможно. Поэтому можно было бы замахнуться еще на соточку», — говорит Евгений Новожеев, чемпион России по кайтбордингу.

Спортсмен преодолел маршрут от острова Сахалин до Хоккайдо, общая протяженность пути составила 57 км. Предыдущие попытки других кайтбордистов взять такую «трассу» не увенчались успехом. Но спортсмена из России это только раззадорило.

Сильнейшие нагрузки, отсутствие связи, бюрократические проволочки с японской погранслужбой — это далеко не полный список спутников мирового рекорда.