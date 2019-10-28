Русский кайтбордист первым в мире покорил пролив Лаперуза. ФАН-ТВ

Многократный чемпион России по кайтбордингу Евгений Новожеев, в одиночку прошедший пролив Лаперуза, и тем поставивший мировой рекорд, сегодня, на пресс-конференции в ТАСС рассказал о том, как это было.
«Пролив Берингов был побольше, кратчайшее расстояние 98 км, ну, вернее, наш маршрут должен был по прямой так выглядеть. Получилось 175, потому что направление ветра было такое, что двигались галсами, и вот трекер показал расстояние 175, то есть это возможно. Да, это тяжело, но это возможно. Поэтому можно было бы замахнуться еще на соточку», — говорит Евгений Новожеев, чемпион России по кайтбордингу.
Спортсмен преодолел маршрут от острова Сахалин до Хоккайдо, общая протяженность пути составила 57 км. Предыдущие попытки других кайтбордистов взять такую «трассу» не увенчались успехом. Но спортсмена из России это только раззадорило.
Сильнейшие нагрузки, отсутствие связи, бюрократические проволочки с японской погранслужбой — это далеко не полный список спутников мирового рекорда.
«Ну и плюс еще такие формальности, как согласование с пограничной службой России, потому что нельзя в любом месте России, на любом пляже выйти, разложиться и стартануть в сторону другого государства и пересечь границу.
Предполагалось, что нам нужна высадка на ближайшем к Японии мысу под названием Крильон, это самая южная точка Сахалина. И для этого нужно специальное согласование с пограничной службой России, которое получить не так просто, нужно объяснить все детали и подробности. Люди еще не понимают действительно, что такое кайтбординг, он еще не настолько популярный в нашей стране.
Ну, хорошо что все отнеслись с пониманием к этому, мы добились того что хотели, нас поняли, нас услышали и нам дали такое разрешение, после того как мы прошли границу», — поделился спортсмен.