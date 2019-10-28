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CNN нашел ложь в заявлении Трампа о «ликвидации» аль-Багдади

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CNN нашел ложь в словах Трампа о «ликвидации» аль-БагдадиВашингтон, 28 октября. Журналисты телеканала CNN обвинили президента США Дональда Трампа во лжи, сказанной во время его выступления в прямом эфире.

27 октября Трамп сообщил в прямом эфире, что военные США провели успешную операцию в сирийском Идлибе, которая закончилась «уничтожением» главы террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Также во время своего выступления глава Соединенных Штатов подчеркнул, что в своей книге, выпущенной за год до трагедии 11 сентября 2001 года, он призывал убить лидера «Аль-Каиды»1 (запрещена в России) Усама бен Ладена. Трамп отметил, что знал об опасности для общества лидера террористов еще в том время, когда «никто о нем даже не слышал».

«Если бы они меня послушали, многое было бы по-другому», — отметил в своей речи Дональд Трамп.

Журналисты CNN решили проверить правдивость заявления американского лидера и просмотрели полный текст книги Трампа, пишет «ПолитЭксперт». Выяснилось, что никаких призывов о ликвидации бен Ладена глава Вашингтона не публиковал — в тексте лишь было упомянуто имя лидера террористов. Кроме того, специалисты отметили тот факт, что в 2000-м году имя бен Ладена уже было известно мировым политикам.

Ранее сообщалось, что мировое сообщество подняло на смех слова Трампа о ликвидации аль-Багдади. Британцы назвали «ликвидацию» террориста пиар-трюком и обвинили американского лидера в «исключительной лжи».

Отметим, что американские власти сообщали о смерти лидера ИГИЛ1 уже три раза — ранее аль-Багдади «воскресал» после каждой военной операции Соединенных Штатов.

CNN нашел ложь в словах Трампа о «ликвидации» аль-Багдади

1 Организация запрещена на территории РФ.

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