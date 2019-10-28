Трамп пытается прикрыть свой провал в Сирии фейком о «ликвидации» аль-Багдади

Москва, 28 октября. Фейк о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) аль-Багдади является элементом политического шоу, приуроченного к промежуточным выборам в Конгресс США. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ, военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным якобы удалось ликвидировать главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади. При этом глава Белого дома поблагодарил Россию, Ирак и Сирию за поддержку в ликвидации лидера ИГ. Позднее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что у российской стороны нет достоверной информации об уничтожении лидера «Исламского государства».

Кошкин напомнил, что это далеко не первая «ликвидация лидера ИГ» американскими военными. Однако после каждой «успешной операции американского спецназа» аль-Багдади оказывался жив. Эксперт подчеркнул, что более важную роль в этой ситуации играют внутриполитические события в США, где в начале ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США.

«У Трампа возникли большие проблемы в период подготовки к промежуточным выборам в США на всех направлениях: на Ближнем Востоке, с Украиной, с его оппонентом. Именно поэтому ему так нужно политическое шоу, частью которого и стала фейковая ликвидация главаря ИГИЛ»1, — пояснил Кошкин.

По его словам, уход из Сирии и уступки России на Ближнем Востоке вызвали шквал негативных по отношению к Трампу публикаций в американской прессе. Именно поэтому администрация Белого дома решила седлать вброс об уничтожении главаря ИГ американскими военными, передает «Экономика сегодня».

Стоит отметить, что в настоящее время американская сторона отказывается предоставить доказательства ликвидации главаря ИГ. При этом в Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией о проведении американской операции по «уничтожению» главаря ИГ в Идлибе. В ведомстве подчеркнули, что за последние дни авиация международной коалиции во главе с США не наносила авиаудары в зоне деэскалации Идлиб.

По мнению многих экспертов, информация о «гибели» главаря ИГ является фейком, так как американцам могут быть выгодны подобные заявления после «не очень достойного бегства» войск США из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.