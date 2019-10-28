Как «Белые каски» отрабатывают деньги США в деле фейкового уничтожения аль-Багдади

Российский радиоведущий Армен Гаспарян уверен, что аффилированный с «Белыми касками» пропагандист джихадистов Мохаммад Рашид отрабатывает деньги США в деле инсценировки уничтожения главаря ИГИЛ1 (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Первые кадры авиаудара США по дому, в котором, по заявлению президента США Дональда Трампа, якобы находился главарь запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади, появились в ночь с 26 на 27 октября. Их в своем Twitter опубликовал сирийский «медиаактивист», связанный с группировкой «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и псевдогуманитарной организацией «Белые каски», Мохаммад Рашид.

الموقع الذي استهدفته العملية العسكرية الأمريكية فجر اليوم في ريف #ادلب بالقرب من الحدود السورية التركية ، المعلومات تتحدث عن مقتل البغدادي .https://t.co/rD4Sy73Ooh pic.twitter.com/7ard6WXCVE — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) October 27, 2019

На утро Махаммад Рашид опубликовал аналогичное видео уже при свете дня.

فيديو يوضح مكان الغارات التي إستهدفت قرية باريشا بريف إدلب الشمالي ليلا برشاشات الطيران المروحي وغارات من طائرات حربية. pic.twitter.com/6tJJ7CmyKE — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) October 27, 2019

Комментируя ситуацию, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что связь между видео Мохаммада Рашида и операцией США по ликвидации аль-Багдади выглядит вполне естественно.

«Мы же не рассчитывали, что первым, кто об этом сообщит (о ликвидации аль-Багдади. — Прим. ФАН), будет архиепископ Кентерберийский. Ну ведь совершенно же очевидно, что если «Белые каски» в конце прошлой недели получили дополнительное финансирование от США и конкретно от Трампа в размере 4,5 млн долларов, то они должны эти деньги отработать. Ну вот, пожалуйста, аффилированный с ними человек оказывается первым на месте событий, что-то там пишет, публикует. Дальше уже схема реализуется понятным образом», — поясняет эксперт.

Собеседник ФАН также отметил, что и в роликах Рашида нет никаких доказательств того, что аль-Багдади был действительно уничтожен. Да и в целом, по мнению Гаспаряна, в сообщении США об «успешном завершении операции» больше вопросов.

«Да в этом деле проще перечислить, что не вызывает вопросов. Ну что за спецоперация такая? Анализ ДНК США с чем сравнивали? У них есть для сравнения какой-то кусок аль-Багдади? Почему все это последовало сразу после переговоров [президента РФ Владимира] Путина с [Реджепом Тайипом] Эрдоганом по Сирии? Не является ли это просто попыткой переиграть информационное пространство?» — задается риторическими вопросами публицист.

Армен Гаспарян также напомнил, что с самого начала было понятно — сообщение о ликвидации главы ИГИЛ было необходимо США для того, чтобы повысить политические очки Трампа в глазах рядовых американцев.

Напомним, 22 октября президент США Дональд Трамп одобрил выделение 4,5 млн долларов на поддержку скандальной некоммерческой организации «Белые каски». Администрация Трампа отметила, что за восемь лет «Каски» якобы спасли 115 тыс. человек, включая нацменьшинства. В связи с этим Вашингтон призывает своих партнеров последовать его примеру и тоже поддержать организацию.

Сами же «Белые каски» заслужили весьма неоднозначную репутацию. Официально организация занимается тем, что предоставляет медицинскую помощь мирным жителям в Сирии, однако на самом деле она продвигает политические интересы западных стран и сотрудничает с террористическими организациями. Так, министерство обороны РФ уличило так называемую НКО в том, что она фальсифицирует химические атаки, предоставляя США и их союзникам повод для агрессии против официального Дамаска. Постановочные ролики «Белых касок» уже дважды становились причиной удара США по Сирии. Стоит также отметить, что работают «Каски» преимущественно на территории, контролируемой сирийскими террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», а их спонсорами выступают противники президента Сирии Башара Асада: США, Германия, Катар, Великобритания, и так далее.

1 Организация запрещена на территории РФ.