Трамп не исключил обнародование сомнительных кадров «ликвидации» аль-Багдади

Вашингтон, 28 октября. Видео сомнительной «ликвидации» главаря запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано, заявил президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что в Белом доме рассматривают возможность публикации соответствующих кадров.

«Возможно, мы возьмем некоторые части и опубликуем их», — сказал Трамп журналистам.

Американский президент Дональд Трамп 27 октября заявил, что американские военные во время операции в сирийском Идлибе «уничтожили» аль-Багдади. По его словам, военнослужащие США загнали в угол и «уничтожили» одного из опаснейших в мире боевиков. Однако каких-либо доказательств представлено не было, поэтому многие СМИ восприняли информацию как фейковую.

По его словам, спецоперация якобы прошла 27 октября, террорист подорвал себя вместе с тремя детьми. В министерстве обороны РФ проинформировали, что не имеют достоверных данных об «уничтожении» аль-Багдади. Также в ведомстве заявили, что Москва не открывала воздушное пространство над Сирией для американской авиации. Полковник и военный эксперт Михаил Тимошенко назвал Трампа обычным шоуменом. Эксперт поставил под сомнение реальность произошедшей в сирийском Идлибе операции, так как Вашингтон не предоставляет доказательств.

1 Организация запрещена на территории РФ.