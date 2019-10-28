Житель Барселоны рассказал, как пресса искажает протестные события в Каталонии

В Барселоне продолжаются митинги и манифестации — уже две недели, с тех пор как 14 октября был объявлен приговор лидерам движения за независимость Каталонии. С начала демонстраций от действий полиции пострадало около 300 человек, со стороны правоохранителей ранено примерно столько же людей. Во время последней демонстрации в ночь на 27 октября шесть активистов получили легкие травмы от нелегальных боеприпасов. Одного из агентов Mossos d’Esquadra увезли в больницу в тяжелом состоянии, ранены еще двое полицейских, а движение «Медики за Республику» сообщило, что оказало помощь 50 демонстрантам.

За прошедшие недели каталонцы жгли баррикады на улицах Барселоны, кидали в полицейских туалетную бумагу, выливали жидкость для мытья посуды в городские фонтаны, останавливали движение поездов и перекрывали трассы. Но даже в своем «волнительном состоянии» столица Испании остается привлекательной для туристов, а протестующие призывают их не покидать город и не отменять запланированные поездки.

Как видится ситуация изнутри самой Барселоны, нам рассказал каталонец Жозеп Эль Вель.

«Ситуация зависит от района города, от улицы, от площади. В целом положение дел сильно преувеличено испанской прессой, — отметил он. — В освещении событий очень много фейковых новостей».

Жозеп очень критично настроен к прессе, которая освещает события в Барселоне.

«Например, если вы смотрите laSexta — частное испанское телевещание, — это фашисты, которые видят нас, каталонцев, жаждущими кровавой расправы. Но это не так — мы мирно настроены, мы за демократию. Мы всего лишь хотим жить в условиях свободы. 90% испанских СМИ настроены как фашисты по отношению к нам и занимают радикальную позицию. Это не оскорбление, не подумайте. Это констатация факта: они — фашисты. Они ненавидят нас. Они ведут себя хуже, чем американская пресса в отношении России».

Он добавил, что мнения людей по поводу происходящего в Барселоне очень зависят от того, какое СМИ они читают и смотрят, а также, разумеется, от этнического происхождения и образования.

Ежедневные манифестации в столице Каталонии сопровождаются разрушительными выходками хулиганов: в городе жгли баррикады и мусорные контейнеры, уродовали стены исторических зданий и пьедесталы статуй, разрисовывали асфальт, остановки и столбы, били витрины магазинов. Из-за беспорядков в аэропорту «Эль-Прат» были отменены десятки рейсов, в тот же день от сердечного приступа из-за переживаний и пешего похода до аэропорта умер гость Барселоны из Франции. Местная мэрия оценила ущерб городу в два миллиона евро, а протесты все еще продолжаются.

«Конечно, разрушений никто не хочет, и видеть город в таком состоянии очень болезненно для всех нас, — говорит Жозеп. — Уровень агрессии на улицах сейчас нарастает, но, знаете, мы давно страдаем от насилия со стороны праворадикальных парламентских группировок. Правосудие никак их не наказывает. Есть мнение — и оно может оказаться правдой, — что эти группировки частично поддерживаются и финансируются испанским режимом. Также в городе сотни испанских хулиганов, которые причиняют физическое насилие обычным людям. И они выглядят так же, как ультраправые на украинском Майдане, но полиция ничего не делает против них. Эти банды хотят устроить этническую чистку: им нужна другая Испания, в которой не будет ни каталонцев, ни басков, ни португальцев, ни арабов, ни китайцев. Только испанцы».

Собеседник ФАН винит в этом испанских политиков и все ту же испанскую прессу.

«Эта конфронтация — часть испанской политики, — уверен Жозеп. — Посмотрите на превосходство, с которым журналисты говорят о нас! Они плюют в нас, они оскорбляют нас каждый день, в каждой колонке, в каждом политическом выступлении. Вот почему мы так разозлены. И не только из-за осуждения невинных людей».

Говоря о протестах, Жозеп Эль Вель уточняет, что среди каталонцев нет террористов из сепаратистских групп, которых стоит опасаться.

«Это осталось в прошлом, — утверждает он. — Например, террористическая группа terra Lliure подкладывала бомбы в пабы, которые торговали наркотиками и отравляли каталонскую молодежь. Они вели себя агрессивно по отношению к полиции, ультраправым журналистам, политикам и т. д., но они никогда не убивали гражданских».

Тем временем глава Каталонского национального конгресса ANC Элизенда Палуци заявила, что «беспорядки делают процесс видимым», и назвала единственным виновником насилия испанское государство. По ее данным, опросы не показали уменьшения симпатии к делу независимости Каталонии в ходе протестов в Барселоне. Палуци указала на то, что протесты против заключения в тюрьмы лидеров каталонского движения за независимость привлекли внимание международной прессы к полемике в каталонском обществе.