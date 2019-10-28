Британцы высмеяли слова Трампа о «ликвидации» аль-Багдади

Лондон, 28 октября. Жители Великобритании с иронией отнеслись к громкому заявлению президента США Дональда Трампа о якобы ликвидации лидера террористов ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Издание Daily Mail посвятило один из своих сюжетов мировой реакции на слова американского президента о смерти главы террористической группировки. Газета опубликовала мнения как местных жителей, так и россиян.

Все они с иронией относятся к заявлению представителя Вашингтона, сообщает «ПолитРоссия». Британцы высказали свое мнение в комментариях под статьей.

«Правительство США снова недоговаривает правду, также как оно это делало во время войны во Вьетнаме», — пишет один из комментаторов.

«Исключительная ложь. Я особенно смеялся над анализом ДНК, сделанным за 15 минут))», — отмечает другой житель Великобритании.

«Этот парень был «убит» уже около пяти раз. Неудивительно, что многие люди говорят о том, что это просто пиар-трюк!» — говорит еще один из британцев.

27 октября Трамп сделал заявление, что американские военные во время операции в сирийском Идлибе «уничтожили» аль-Багдади. Кроме того, спустя 15 минут некий тест ДНК показал принадлежность останков лидеру террористической организации. Мировая общественность со скепсисом отнеслась к словам президента Соединенных Штатов.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за последние несколько дней никаких авиаударов ВВС США с воздуха по Идлибу произведено не было. Таким образом, слова Вашингтона об «удачной операции» в Сирии находятся под большим сомнением.

1 Организация запрещена на территории РФ.