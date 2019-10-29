ФАН посвятили в тайны реставрации Кирилло-Белозерского монастыря

«У нас сейчас один реставратор, имеющий высшую категорию, которого можно допускать к самым сложным видам работ. Есть реставраторы второй категории, перед ними стоит задача получить первую. По мере того как они будут работать, набираться опыта, их уровень работы будет усложняться», — рассказал собеседник ФАН.



Один из успехов музея-заповедника — восстановление нескольких десятков икон из резного дерева XVIII—XIX веков. В прошлом году была проведена большая выставка таких икон и другой церковной утвари из дерева «Красота резного образа». Теперь можно говорить о том, что Кириллов — один из важных центров хранения таких икон.



В целом есть ощущения развития музея-заповедника, считает Шаромазов.



«В этом году мы завершили второй этап реставрации церкви Богоявления в селе Палтога. Она в 2009 году рухнула. Это первый объект деревянного зодчества в нашей стране, который восстановлен после обрушения», — рассказал руководитель музея-заповедника.

