ФАН посвятили в тайны реставрации Кирилло-Белозерского монастыря

А еще в двух башнях будут размещены открытые фондохранилища, реставрационные мастерские. Они также периодически будут открываться для посетителей.
Есть ли уверенность, что это никак не повредит историческим зданиям?
«Безусловно, мы работаем только по согласованным проектам, прошедшим экспертизу. В данном случае мы просто создаем условия для дальнейшего существования части музейных зданий», — говорит директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
Конечно, как и везде, при реставрации возникают свои проблемы. По словам собеседника ФАН, реставраторов высокого уровня, ведущих работы с недвижимыми памятниками, не хватает. Поэтому работникам музея-заповедника нередко самим приходится наблюдать за тем, как проходит реставрация.
Что касается сохранения движимых памятников: икон, церковной утвари, фресок и так далее — упор все чаще делается на собственные силы.