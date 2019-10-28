Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с РФ

Женева, 28 октября. Украина на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве согласилась выполнить решение по тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, проигранной России. Об этом сообщил один из торговых представителей в Женеве.

По его словам, Киев попросил «разумный период времени» для выполнения решения.

«Россия приветствовала заявление Украины и сообщила, что готова обсуждать этот вопрос», — добавил торговый представитель.

Напомним, в середине сентября апелляционный орган Всемирной торговой организации утвердил решение арбитража от 2018 года о победе РФ в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония российского производства.

Россия подала иск против Украины, которая в 2014 году повысила пошлины на российский нитрат аммония и продлила срок их действия на пять лет, в 2015 году. По мнению Москвы, эти меры были приняты с использованием методики энергокорректировок без учета внутрироссийских цен на газ, приобретаемый для производства нитрата аммония.

Согласно решению третейской группы ВТО, украинские власти не предоставили «адекватного объяснения» этим ограничениям, поэтому их было рекомендовано привести в соответствие с антидемпинговым соглашением.

В августе 2019 года власти Украины подали апелляцию на решение ВТО относительно спора с Россией о пошлинах. Вещество, известное также, как аммиачная селитра, используется в качестве азотного удобрения и для производства некоторых взрывчатых веществ.