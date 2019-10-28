«Ликвидация» аль-Багдади понадобилась Трампу, чтобы утереть нос Обаме

Москва, 28 октября. Фейковое уничтожение США главаря запрещенной в России группировки ИГ1 Бакара Абу аль-Багдади напоминает пиар-акцию предшественника нынешнего американского президента Дональда Трампа, заявил научный сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин.

Эксперт напомнил, как облаченный в домашнюю одежду Барак Обама в компании своих советников и американских генералов в прямом эфире наблюдал за ликвидацией террориста №1 Усамы бен Ладена. Причем тогда американцы точно так же не предоставили никаких доказательств его смерти, а просто быстренько сбросили тело в океан с борта авианосца. В итоге все основывалось на тезисе «хочешь верь, а хочешь не верь».

В случае с аль-Багдади, по мнению Блохина, интересно, что останки террориста якобы доставили на военную базу «Айн-эль Асад» в Ираке, где его, возможно, и захоронят. То есть история с бен Ладаном полностью повторяется.

Блохин считает, что Трампу весь этот вброс потребовался в связи с грядущей избирательной кампанией. Кроме того, эксперт напомнил, что действующий президент США очень не любит Обаму.

«Но если Обама во время своего президентства ликвидировал одного из самых главных террористов современности, то и Трампу это нужно. Как отличнику и как человеку, который всегда пытается добиться успеха», — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Еще один момент, на который обратил внимание Блохин, это решение о выводе войск США из Сирии, из-за которого Трампа очень сильно раскритиковали в Вашингтоне и тут же окрестили слабым президентом, а также «хромой уткой». Из-за этого Трампу нужно было как-то обосновать уход из Сирии.

«И вот здесь он предъявляет тот факт, что американцы успешно борются с терроризмом на территории Сирии и решают все задачи по данному направлению», — считает Блохин.

По мнению эксперта, Трамп пытается выезжать на том, что формальной задачей США в САР была именно победа над ИГ, а «ликвидация» аль-Багдади как бы подтверждает, что эта стратегическая задача решена. Причем решена именно администрацией Трампа.

1 Организация запрещена на территории РФ.