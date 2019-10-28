Новак заявил, что Россия может продлить контракт на транзит газа через Украину

Москва, 28 октября. Министерство энергетики России видит готовность партнеров из Украины начать поставки российского газа напрямую с 2020 года. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В интервью телеканалу «Россия-24» он рассказал, что на трехсторонних консультациях между Россией, ЕС и Украиной обсуждался вопрос поставок газа.

«Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину. Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую», — отметил Новак, обратив внимание на то, что «конкретные цифры будут обсуждаться позднее».

По его словам, Россия выразила готовность обеспечить транзит газа через Украину в соответствии с нормами европейского законодательства в 2020 году. Главное условие — готовность украинской стороны. Также Новак сообщил, что был рассмотрен и запасной вариант, которые предполагает продление договора по транзиту газа, действующего на сегодняшний день на 2020 году.

«Хотя если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину», — заявил министр энергетики.

Новак заметил, что трехсторонние консультации прошли в конструктивном ключе. По словам главы Минэнерго, Россия и Украина договорились продолжать интенсивную работу между компаниями, в том числе и по вопросам методики тарифообразования транзита газа.

«Мы будем также в ближайшее время изучать методику, опубликованную 25 октября, методику определения тарифов на прокачку газа через территорию Украины», — сообщил Новак.

Он также отметил, что украинская сторона к настоящему моменту не сформировала официальную позицию касательно возможности урегулирования судебного спора «Газпрома» и «Нафтогаза» до конца текущего года.

Напомним, 28 октября в Брюсселе прошли трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа, они продолжались 80 минут. Очередной раунд запланирован на конец ноября.