Ученые опровергли связь между плохой экологией и раком

Москва, 28 октября. Развитие рака никак не связано с экологическими проблемами. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Впервые об отсутствии связи между экологией и развитием рака заявил нобелевский лауреата по химии Томас Линдал. Ученый высказал мнение, что онкология проявляется лишь в результате естественных процессов жизнедеятельности в клетках.

«Это (заявление. — Прим. ФАН) очень согласуется с представлениями многих ученых о природе рака и о том, что главная причина его возникновения все-таки внутренняя», — сообщил в интервью телеканалу «МИР 24» Максим Скулачев.

Главными факторами, повышающими риск развития рака, ученый назвал курение, злоупотребление алкоголем и повышенный сахар в крови. Однако все это не может послужить первопричиной возникновения онкозаболевания.

«Онкологические заболевания — это, скорее, биологическая особенность нас, как очень долго живущих организмов. Начиная с определенного возраста это заболевание может стать уделом любого человека», — высказал предположение российский ученый.

Эксперт сообщил, что многие из клеток человека имеют склонность к трансформации в раковые. Однако до определенного возраста организм распознает скрытую угрозу и уничтожает гипотетически опасные клетки. Ученые при этом не могут понять, почему с возрастом данное умение ослабевает.

«Одна из гипотез состоит в том, что иммунная система слабеет просто потому, что мы запрограммированы природой на ослабление иммунитета с возрастом», — рассказывает Скулачев.

Российский эксперт сообщил, что в настоящее время ученые еще не нашли ответ на вопрос, как побороть рак, однако отметил перспективность проводимых исследований.

В России рак в среднем диагностируют в 64,5 года: у мужчин в 64,9 года, у женщин в 64,2 года. При этом онкозаболевания у жителей страны обнаруживают в большинстве своем в предпенсионном возрасте — около 70% раковых болезней диагностируется после 60 лет.