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Трампа назвали обычным шоуменом после сомнительной истории о «смерти» аль-Багдади

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Трампа назвали обычным шоуменом после сомнительной истории о «смерти» аль-Багдади

Москва, 28 октября. Президент США Дональд Трамп, сделавший безосновательное заявление о якобы «ликвидации» в Сирии главаря ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, — обычный шоумен. Об этом заявил полковник и военный эксперт Михаил Тимошенко.

Он поставил под сомнение реальность произошедшей в Идлибе операции, поскольку Вашингтон не торопится предоставлять миру доказательства своих слов. Тимошенко обратил внимание, что аль-Багдади «убивали» уже не раз, однако официального подтверждения такие заявления не находили, террорист вскоре снова объявлял о своем здравии.

«Вот «грохнули» его спецназовцы или нет, можно сказать будет только тогда, когда сюда приволокут его останки, а мы в своей криминалистической лаборатории сделаем ДНК-анализ», — цитирует полковника «Слово и Дело».

Тимошенко при этом констатировал, что даже если «террорист номер один» действительно убит, то этот факт не окажет существенного влияния на расклад сил в регионе.

«Ничего бы не последовало, потому что это сетевая структура. Новый глава найдется», — заключил он.

Президент США рассказал, как американские солдаты загнали в угол и «уничтожили» одного из опаснейших в мире террористов, в воскресенье, до этого громкое заявление сделали зарубежные СМИ. С 2015 года аль-Багдади множество раз «убивали и ранили», но каждый раз после этого в Интернете появлялось видео- или аудиосообщение, на котором террорист представал живым и здоровым.

Трампа назвали обычным шоуменом после сомнительной истории о «смерти» аль-Багдади

США после своих громких слов отказываются предоставлять в подтверждение какие-либо весомые доказательства, ссылаясь на некую экспертизу, которая «установила», что уцелевшие при взрыве останки «действительно принадлежали» аль-Багдади.

В Минобороны РФ комментируя заявление Трампа, подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было. Остается также вопрос, что аль-Багдади мог делать на территории, где пребывают бывшие боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ).

Ранее глава «Евразийского института молодежных инициатив» Дмитрий Захаров назвал якобы проведенную американцами спецоперацию постановкой, основной целью которой является попытка улучшить статус Соединенных Штатов на территории Ближнего Востока.

Трампа назвали обычным шоуменом после сомнительной истории о «смерти» аль-Багдади

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Слово и Дело
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