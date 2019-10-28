Трампа назвали обычным шоуменом после сомнительной истории о «смерти» аль-Багдади

Москва, 28 октября. Президент США Дональд Трамп, сделавший безосновательное заявление о якобы «ликвидации» в Сирии главаря ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, — обычный шоумен. Об этом заявил полковник и военный эксперт Михаил Тимошенко.

Он поставил под сомнение реальность произошедшей в Идлибе операции, поскольку Вашингтон не торопится предоставлять миру доказательства своих слов. Тимошенко обратил внимание, что аль-Багдади «убивали» уже не раз, однако официального подтверждения такие заявления не находили, террорист вскоре снова объявлял о своем здравии.

«Вот «грохнули» его спецназовцы или нет, можно сказать будет только тогда, когда сюда приволокут его останки, а мы в своей криминалистической лаборатории сделаем ДНК-анализ», — цитирует полковника «Слово и Дело».

Тимошенко при этом констатировал, что даже если «террорист номер один» действительно убит, то этот факт не окажет существенного влияния на расклад сил в регионе.

«Ничего бы не последовало, потому что это сетевая структура. Новый глава найдется», — заключил он.

Президент США рассказал, как американские солдаты загнали в угол и «уничтожили» одного из опаснейших в мире террористов, в воскресенье, до этого громкое заявление сделали зарубежные СМИ. С 2015 года аль-Багдади множество раз «убивали и ранили», но каждый раз после этого в Интернете появлялось видео- или аудиосообщение, на котором террорист представал живым и здоровым.

США после своих громких слов отказываются предоставлять в подтверждение какие-либо весомые доказательства, ссылаясь на некую экспертизу, которая «установила», что уцелевшие при взрыве останки «действительно принадлежали» аль-Багдади.

В Минобороны РФ комментируя заявление Трампа, подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было. Остается также вопрос, что аль-Багдади мог делать на территории, где пребывают бывшие боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ).

Ранее глава «Евразийского института молодежных инициатив» Дмитрий Захаров назвал якобы проведенную американцами спецоперацию постановкой, основной целью которой является попытка улучшить статус Соединенных Штатов на территории Ближнего Востока.

1 Организация запрещена на территории РФ.