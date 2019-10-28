Путин увеличил штатную численность работников прокуратуры

Москва, 28 октября. Президент РФ Владимир Путин подписанным им указом увеличил штатную численность работников органов прокуратуры. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить общую штатную численность органов прокуратуры РФ с 1 декабря 2019 года в количестве 51 263 единицы», — говорится в тексте указа.

В документе также предписывается увеличить штат органов военной прокуратуры до 3110 человек. Предыдущие указы предусматривали штатную численность в количестве 51 014 и 3102 человек соответственно.

Согласно документу, глава государства поручил Кабмину РФ предусмотреть выделение средств из бюджета Генпрокуратуре для выполнения указа.

Ранее президент РФ подписал указ, благодаря которому правоохранительные органы получили право объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения. Они касаются недопустимости действий, которые могут подтолкнуть к совершению преступлений или административных правонарушений, отнесенных российским законодательством к подведомственности полиции.

Кроме того, Путин подписал указы о назначении новых руководителей трех управлений главы государства: по вопросам госслужбы и кадров, информационного и документационного обеспечения, а также по обеспечению конституционных прав граждан.