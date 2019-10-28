Курдские группировки сами провоцируют Турцию возобновить «Источник мира» в Сирии

У сирийско-турецкой границы на севере Хасаки вновь фиксировались столкновения между курдскими боевиками из Отрядов народной самообороны (YPG) и турецкими военнослужащими. По информации портала SANA, бои ведутся в двух поселках в южных предместьях города Рас Аль-Айн. Другие подробности – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале уже третьей антитеррористической операции в Северной Сирии, которая получила название «Источник мира». Ее целями тоже стали террористы Рабочей партии Курдистана (РПК), связанных с ней курдских бандформирований, а также остатки «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). В задачи Турции входило формирование безопасной зоны вдоль границы, которая могла бы обезопасить ее южные рубежи от угрозы курдского террора.

Существенным продвижением стала знаковая встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи 22 октября. По итогам переговоров был подписан меморандум о совместных усилиях по урегулированию обстановки на северо-востоке САР.

Этот документ предписывает боевикам РПК и их союзникам вывести все свои бандгруппы из коридора безопасности, занимающего территории глубиной в 30 километров — вплоть до шоссе М-4. Кроме того, Анкара и Москва договорились о совместном патрулировании в пограничном районе. При этом главари Отрядов народной самообороны (YPG), ослабленные натиском турок, приняли условия меморандума и взяли на себя обязательства по эвакуации на юг.

Тем не менее курдские радикалы не прекращают обстрелы, провоцируя Анкару возобновить наступление, тем самым в очередной раз демонстрируя свою полную недоговороспособность, свойственную террористам «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Рабочая партия Курдистана (РПК), как и аффилированные с ней группировки, в том числе YPG, предпочитает действовать крайне радикальными методами, потому она признана террористической организацией далеко не только в Турции, но также в Евросоюзе, США и других странах. За последние годы члены данного формирования многократно устраивали взрывы и нападения на турецкой территории.

Так, например, в 2016 году группировка «Ястребы свободы Курдистана» взяла ответственность за серию крупных терактов в главных городах Турции: за взрывы в Стамбуле 17 февраля, при котором погибло 29 человек, и 10 декабря — не меньше 44 жертв, в Бурсе 28 апреля, где был убит один человек, и 13 марта в Анкаре (38 погибших).

В августе 2015 года террорист-смертник РПК привел в действие две тонны взрывчатки вблизи офиса полиции в городе Догубаязите: боевик атаковал здание за рулем заминированного трактора. В результате были убиты три человека, еще 24 получили ранения. Конечно, это только малая часть трагических эпизодов, произошедших по вине курдских боевиков в Турции.

Именно поэтому можно легко понять стремление Анкары наконец навсегда покончить с угрозой в лице РПК и YPG вблизи своих границ. Тем не менее среди курдских вооруженных формирований нет единства, и если представители одних бандгрупп говорят о готовности уйти, то другие, наоборот, могут перейти к еще более ожесточенному сопротивлению, заметил независимый журналист и политолог Александр Асафов в интервью корреспонденту ФАН.

«Ошибочно делать выводы на основании каких-то определенных курдских отрядов, поскольку у них нет четкого единого командования, общего управления и позиции. Какие-то главари согласились принять условия меморандума и начали отвод сил, но полевых командиров в составе SDF много, и они существуют достаточно автономно друг от друга, насаждая собственные порядки каждый на своем участке. Где-то они могут соглашаться друг с другом, где-то, конечно, нет», — обратил внимание эксперт.

Среди этих банд, добавил он, действительно, есть такие, которые готовы прибегать к откровенно террористическим методам борьбы. В частности, к использованию смертников — причем как против военных, так и против гражданских лиц.

«Но, так или иначе, курдский вопрос нависает уже далеко не первый год, поэтому среди их формирований есть очень радикальные бандгруппы различных толков. Мы помним, как некоторые их них развешивали в сирийских поселках портреты Оджалана (лидер и основатель РПК Абдулла Оджалан. — Прим. ФАН) и принуждали мирное население вступать в их ряды, в том числе посредством физического насилия», — указал собеседник ФАН.

Причем таким способом боевики YPG действовали в основном в тех регионах, где нет плотного проживания курдов. Тем самым они принудительно вербовали арабское население, усугубляя этноконфессиональные противоречия в регионе. Однако шансов удержать оккупационную власть в Сирии в своих руках у них нет, уверен политолог.

«Я не думаю, что курдские отряды как-то задумываются над тем, что они снова навлекают на себя гнев Эрдогана, они просто продолжают обстрелы. Из-за этого обстановка на севере САР все еще остается довольно сложной и тяжелой, но я думаю, что ее все-таки удастся взять под контроль», — резюмировал Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.