Изгнанный из студии украинец Трюхан обрадовал россиян отказом от участия в ток-шоу

Москва, 28 октября. Украинский эксперт Вадим Трюхан, изгнанный из эфира ток-шоу «60 минут», вернулся на Украину, обрадовав российских телезрителей, которые устали от его неадекватного поведения.

Ведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана во время съемок телепрограммы 25 октября. Причиной данного инцидента стали оскорбления и обвинения Трюхана в адрес Попова. Трюхан заявил, что Попов якобы постоянно «хамит и угрожает» гостям и участникам телепрограммы. В свою очередь Попов попросил привести примеры, однако Трюхан не смог подтвердить свои слова фактами, после чего продолжил перебивать и оскорблять телеведущего. В конечном итоге Попов потребовал от Трюхана покинуть студию.

На следующий день Трюхан сообщил о своем возвращении на Украину. При этом украинский эксперт подчеркнул, что уже давно обдумывал свой уход из программы «60 минут», однако не хотел «потерять площадку, которая позволяла ему доносить свою позицию до миллионов зрителей».

«Ну что же. Что мог сделал. Далее пусть другие коллеги подхватывают флаг. А пока займусь другими делами», — написал Трюхан на своей странице в Facebook.

Возвращение Трюхана на Украину вызвало бурную реакцию со стороны пользователей Сети. Украинский политолог Максим Ял и скандальный украинский журналист Роман Цимбалюк, выразили поддержку изгнанному Трюхану. Однако большая часть рядовых телезрителей обрадовалась тому, что им больше не придется видеть украинского эксперта в эфире российских телеканалов.

Кроме того, пользователи Сети назвали Трюхана «позором Украины», отметив, что он неспособен вести нормальную дискуссию, выстраивая беседу на громких бездоказательных выпадах.

«Забудь дорогу, сиди на Украине и не позорься!!! Хотя ты немного умнее Ковтуна», — пишет Alesha Andreev.

«Трюхан — это позор Украины! В дебатах пытается только переорать собеседника, не приводя никаких аргументов! Ни по какой теме. Какой он дипломат? Все обсуждаемые темы знает поверхностно. Ему умные оппоненты приводят и цифры, и результаты исследований, законы, касаемой темы, а у него ничего! Подписали договор - Украина молодцы, не стали выполнять тоже замечательно. Своего мнения нет. Правильно Попов предложил ему съездить в Донбасс, а потом обсуждать тему войны и мира», — отмечает Виктор Герасимов.

«Общение предполагает хоть каплю уважения к собеседникам и к аудитории зрителей, а не противоположную манеру во всех концентрированных характеристиках», — пишет Георге Дегтярьов.

«Трюхан, покажи декларацию о заработках в России! Платишь налоги — спишь спокойно», — добавляет Alesha Andreev.

Кроме того, пользователи Сети напомнили Трюхану о денежных средствах, которые он получал за участие в российских телешоу, а позднее пытался скрыть в своей декларации о доходах, когда пытался зарегистрироваться кандидатом в депутаты Верховной рады.