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Эксперт увидел значительные нестыковки в спектакле Трампа по «ликвидации» аль-Багдади

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Эксперт увидел значительные нестыковки в спектакле Трампа по «ликвидации» аль-Багдади

Москва, 28 октября. Заявление президента США Дональда Трампа о якобы ликвидации главаря группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории России) Абу Бакра аль-Багдади всего лишь спектакль. Об этом сообщил глава «Евразийского института молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

Эксперт отметил, что в сообщении США о ликвидации лидера террористов есть значительные несостыковки. Этот факт говорит о том, что якобы проведенная американцами спецоперация по уничтожению аль-Багдади лишь постановка, основной целью которой является попытка улучшить статус Соединенных Штатов на территории Ближнего Востока.

«Заявление Трампа — это спектакль, рассчитанный на информационный хайп для поддержки имиджа США в мире. Ведь вывод войск США из Сирии, а также критика действий Вашингтона очень сильно подмочили их репутацию», — рассказал Захаров в интервью агентству «НьюИнформ».

27 октября Дональд Трамп во время выступления в прямом эфире заявил о том, что американцы во время военной операции в сирийском Идлибе якобы смогли уничтожить лидера ИГИЛ1. Президент США также сообщил о некой экспертизе, благодаря которой удалось «подтвердить» принадлежность останков аль-Багдади.

Многие специалисты считают заявление Трампа сомнительным, так как уже третья версия «обнаружения» аль-Багдади американцами. Так, по данным Минобороны России, никакой достоверной информации об американской спецоперации и ее результатах не поступало.

Эксперт увидел значительные нестыковки в спектакле Трампа по «ликвидации» аль-Багдади

1 Организация запрещена на территории РФ.

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