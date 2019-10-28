США может оказать вооруженное противодействие Сирии в борьбе за нефть

Группа независимых сирийских журналистов, работающих в Дейр-эз-Зоре над сюжетом об участии США в контрабанде нефти в САР, пострадала от нападения со стороны американских военных. Машину журналистов просто столкнул с дороги американский БТР, охранявший цистерны.

Видеоподтверждение инцидента опубликовал в своем аккаунте в Twitter сирийский журналист Бадерхан Ахмад.

Ранее ближневосточное издание ArabiToday опубликовало 12 февраля видеозапись, которая наглядно демонстрирует масштабы незаконного вывоза нефти из Сирии. Видео было сделано американским беспилотником, который предположительно осуществлял контроль за передвижением колонны с воздуха. СМИ его передал неназванный курдский источник из альянса SDF. Он же рассказал ArabiToday, что БПЛА снял только 30 машин, в общей же сложности в рейсе участвовали 250-300 нефтевозов.

Однако даже когда в Восточном Дейр-эз-Зоре к террористам ИГИЛ1 пришли курды и американцы, ограбление сирийского государства не прекратилось. Как сообщил источник ArabiToday в SDF, колонны с краденой нефтью совершают рейсы каждые 10 дней.

«Я хочу вернуть наших солдат домой, но я хочу нефть. Я ж гражданский, я не понимаю, зачем война в Ираке была нужна. Если мои люди идут в Ирак - то пусть оставят себе нефть. Но они (мои предшественники — Прим. ФАН) ведь не оставили. <…> Мы не хотим, чтобы наши бойцы были зажаты между Сирией и Турцией ближайшие 200 лет. Но мы оставляем некоторый контингент для охраны нефти. Если кто-то другой хочет нефти - окей, их ждёт жёсткий отпор. <…> Борьба Сирии и Турции очень древняя. Это опасно. Я не хочу, чтобы 2000 моих парней и девчонок погибли и пострадали. Но я защищу нефть», — заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в воскресенье утром.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, притязания США на сирийскую нефть абсолютно нелегальны.

«Вы видели заявление Трампа, который совершенно откровенно говорил: в Сирию он пришел за нефтью. И вы видите последние действия США – они усиливают свое присутствие в Сирии как раз в провинции Дейр-эз-Зор и тех районах после того, как они вывели большую часть своих войск из Сирии в начале турецкой операции «Источник мира». Тогда возникли некоторые надежды, что все-таки постепенно все сирийские границы вернутся под контроль сирийских властей в Дамаске, но сейчас мы видим обратные процессы, так как нефть является хорошим источником дохода. Не сказать, что ее там очень много, но я не вижу поводом не доверять цифрам, которые публиковало Министерство обороны РФ», — считает Андрей Онтиков.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил о том, что добыча нефти, принадлежащей сирийскому народу и захваченной США, полностью незаконна. Генерал-майор РФ подчеркнул, что нелегальные работы на сирийский месторождениях осуществляется в обход даже американских санкций: оборудование поставлено ведущими западными корпорациями, нефть вывозится с помощью так называемой «автономной администрации восточной Сирии», созданной с помощью курдских боевиков, а «доходы от контрабанды поступают на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США».

«То, чем сейчас занимается Вашингтон является, попросту говоря, — международным государственным бандитизмом. Ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов», — заявил генерал Конашенков.

Эксперт допускает: есть вероятность того, что американцы будут отстаивать свое «право» на эту нефть силой. Он привел в пример ситуацию вокруг района Ат-Танф на юге Сирии. Когда сирийская армия предприняла попытку войти в 50-км зону, которую очертили американские солдаты вокруг своей базы, армия Асада получила вооруженное противодействия со стороны США.

«В случае с восточными районами ситуация в какой-то момент может быть примерно такой же. Сейчас в Сирии отвлечены на Идлиб и вопрос с турецкой операцией «Источник мира». Но в какой-то момент все эти проблемные вопросы и болевые точки могут быть сняты, и тогда главным будет возврат тех районов, которые сейчас удерживают американцы. США вполне может оказывать силовое противодействие попыткам восстановления контроля Дамаска над теми регионами», - заключил Онтиков.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) неоднократно писало об инцидентах с незаконным вывозом сирийской нефти США при помощи курдских бандформирований с 2017 года. С тех пор эти группировки, подконтрольные США, заняли нефтяные месторождения в Сирии по договоренности с ИГИЛ. Минобороны и арабские СМИ в опубликованных расследованиях неоднократно приводили подробные маршруты движения нефтевозов из Заевфратья на север, в зону оккупации.

Боевики, связанные с террористической организацией «Рабочая партия Курдистана», получили от США партию оружия и создали организацию «Демократические силы Сирии» — они активно проявили себя в нелегальном вывозе сирийской нефти. В то же время курды SDF на оккупированных территориях подвергали террору местные племена в попытках починить население.

1 Организация запрещена на территории РФ.