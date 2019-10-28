Адвокат Жорин объяснил, почему Лолита хочет признать свой брак фиктивным

Санкт-Петербург, 28 октября. Длительность брака никак не влияет на его фиктивность, все зависит от того, с какими целями один из партнеров решил узаконить отношения, заявил известный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы певицы Лолиты Милявской.

Напомним, артистка требует признать фиктивными девять лет своего брака с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Его она называет не иначе как альфонс или кровосос. Дело в том, что Лолите стало известно, что ее благоверный обманывал ее, изменял с косметологом из Белоруссии. Более того, по словам Лолиты, у Иванова хватало наглости весь последний год содержать свою пассию на деньги звезды.

«Лолите стали доподлинно известны определенные обстоятельства жизни Дмитрия в период их брака. Есть доказательства, которые мы представим в суде», — сообщил Жорин в комментарии газете KP.RU.

Юрист уточнил, что Иванов, по их данным, никогда не преследовал цель создать семью, в дальнейшем это подтвердилось. На вопрос, почему Лолите так важно признание фиктивности брака в суде, а не просто развод, он объяснил, что певица — правдоруб и просто не может поступить иначе.

«Она принципиальный человек и хочет, чтобы все было по-честному и в рамках закона», — подчеркнул он.

Согласно Семейному кодексу РФ, брак может быть признан недействительным в случае, если один из партнеров уже женат или находится замужем, если муж или жена недееспособны из-за психического расстройства, если один из них скрыл венерическую болезнь или ВИЧ-инфекцию, а также если вступил в брак, не желая на самом деле создавать семью.

Как отмечает портал «Дни.ру», за стремлением признать брак с Ивановым фиктивным на самом стоит нежелание Милявской делить совместно нажитое имущество. Однако Жорин такую версию опроверг, подчеркнув, что это уже дело второе.