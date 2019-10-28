Суд отправил в колонию бывшего врио главы кабмина Дагестана

Махачкала, 28 октября. Суд признал виновным бывшего врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, а также его заместителя Раюдина Юсуфова. Оба фигуранта будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд признал виновным бывшего представителя власти и его помощника в растрате в особо крупном размере в составе организованной группы. По данным следствия, злоумышленники украли из бюджета республики более 40 миллионов рублей, ранее выделенных на реконструкцию в Махачкале здания для временного содержания иностранных граждан.

Здание было восстановлено рабочими по указанию экс-главы дагестанской «Дирекции государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева.

«При этом открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на его строительство не проводился», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Только после реконструкции здания Гамидов и Юсуфов подписали документы на якобы проведение конкурса, а после перевели выделенные средства на счет подконтрольной фирмы.

Во время расследования злоумышленники не признали свою вину. Благодаря ряду судебных экспертиз, правоохранителям удалось установить факт хищения. Кроме того, во время ареста имущества фигурантов было установлено, что только у Гамидова количество недвижимости оценивается в 68 миллионов рублей. Кроме того, у экс-врио главы кабмина обнаружено большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

Суд приговорил Гамидова к шести с половиной годам лишения свободы, Юсупова — к пяти с половиной. Отбывать наказание фигуранты будут в колонии общего режима.