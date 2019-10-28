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Экономика

Новый налог на проживание туристов в отелях готовятся ввести в Турции

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Новый налог на проживание туристов в отелях готовятся ввести в Турции

Москва, 28 октября. Новый налог готовятся ввести в Турции, платить его обяжут все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

По данным АТОР, несмотря на название — «налог на проживание» — это вовсе не аналог туристического сбора, принятого в Европе, или курортного в России. Отели будут платить сбор не только за размещение отдыхающих, но также за все оказанные туристам услуги.

Согласно данным представителей отелей и принимающих компаний, поправки в законодательство могут вступить в силу уже с 1 апреля следующего года. Ставка налога составит 1% от совокупной стоимости оказанных гостям услуг. Далее же, в 2021 году, объектам размещения придется платить в бюджет уже 2%, передает «ФедералПресс».

Как отметили эксперты, в следующем сезоне возможный рост налогов на стоимости турпакетов практически не скажется. Отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, а многие туроператоры продают путевки на следующее лето.

Новый налог на проживание туристов в отелях готовятся ввести в Турции

Ранее генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал, что самыми распространенными причинами случаев с трагическим исходом среди россиян на турецких курортах становятся невнимательность на улицах городов и злоупотребление спиртным на жаре.

Тем временем эксперты составили рейтинг городов и регионов России, наиболее востребованных для оздоровительных поездок осенью. Самыми популярными направлениями оказались Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтайский край и Подмосковье.

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Источник: Ассоциация туроператоров
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