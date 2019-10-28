Конференция «Ночлежки»: 30 лет помощи бездомным. ФАН-ТВ

В Москве проходит международная конференция благотворительной организации «Ночлежка», которая уже 29 лет помогает бездомным людям. Статистика показывает, что люди оказываются на улице по самым разным причинам.

Чаще всего к безвыходности приводят несколько ситуаций, которые накладываются друг на друга. Самые распространенная причина — переезд в другой город в поиске работы, зачастую люди либо оказываются обманутыми работодателями, либо у них украли сумку с документами. Вторая не менее распространенная причина — семейные конфликты (насилие или развод с последующей потерей жилья).

«Примерно шесть тысяч человек получают нашу помощь в гуманитарных проектах, это еда, душ, стирка, предоставление пожертвованной одежды и обуви. Примерно 3,5 тысячи человек — это люди, которые получают консультации наших специалистов по социальной работе, юристов, психологов. Это два реабилитационных приюта, в которых люди живут по несколько месяцев, получая помощь в трудоустройстве, в профессиональном обучении, в поиске родственников», — рассказывает Григорий Свердлин, директор благотворительной организации «Ночлежка» (Санкт-Петербург).

Больше половины жильцов «Ночлежки» возвращаются к обычной жизни. За год помощь оказывают более чем девяти тысячам людей. Помогают едой, ночлегом, консультацией и даже юридическим сопровождением.