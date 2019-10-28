Донбасс сегодня: «правосеки» грабят передовые склады ВСУ, националисты готовятся воевать

Донбасс, 28 октября. Украинская армия ударила по ДНР из тяжелых минометов и зенитных установок. Националисты бегут из армии и грабят армейские склады передовых бригад. Волонтеры агитируют военнослужащих ВСУ против Зеленского. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По сообщениям представительств ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки зафиксировано 14 обстрелов населенных пунктов республик силами ООС. По поселку Нижнее Лозовое в ЛНР стрельба велась из автоматического станкового гранатомета.

В ДНР обстрелам подверглись восемь населенных пунктов, где ВС Украины задействовали минометы калибром 82 и 120 мм, зенитные установки, гранатометы различных видов и другое вооружение.

Бойцы ВСУ дезертируют с оружием и несут потери

Двое бойцов ВСУ в Донецкой области дезертировали, прихватив с собой оружие, один военнослужащий погиб при взрыве окопного заряда, еще пятеро травмированы при ДТП. О новых происшествиях с личным составом украинских подразделений рассказал спикер управления Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

Двое бойцов 58-й бригады ВСУ ударились в бега из расположения в районе города Дзержинска. Они покинули место несения боевого дежурства, предварительно «обчистив» бригадный склад вооружений и боеприпасов. Беглецы забрали помимо своего табельного оружия шесть автоматов, две снайперские винтовки и 3000 патронов. Сержант и рядовой убыли в неизвестном направлении. Один из дезертиров, как уточняет Айгистов, ранее служил в «Правом секторе»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН). Можно предположить, что экс-«правосек» откликнулся на призыв лидеров националистов не допустить разведения сил и средств и отправился на подмогу своим собратьям.

При проведении инженерных работ, при взрыве окопного боеприпаса, погиб военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Происшествие случилось вблизи населенного пункта Белая Каменка Донецкой области. Группа солдат из этой же бригады совершила ДТП, двигаясь на военном грузовике в районе разведения сил и средств у поселка Богдановка. Пятеро военнослужащих травмированы из-за опрокидывания машины. В больнице стало известно, что все пострадавшие находились «под градусом».

В Луганской области работают украинские журналисты-провокаторы

Представитель луганского управления Народной милиции Иван Филипоненко сообщил, что в расположение 72-й механизированной бригады ВСУ прибыли корреспонденты украинских телеканалов «1+1» и «ТРК Украина». Их сопровождают офицеры Центра информационно-психологических операций ВСУ. Как утверждает Филипоненко, цель работы журналистских групп в бригаде — подготовка фейковых видеоматериалов, которые оправдают невыполнение украинскими подразделениями Минских соглашений.

Националисты в зоне конфликта проводят акцию «Нет капитуляции»

Волонтеры радикальных организаций Украины продолжают прибывать в зону Операции объединенных сил с целью срыва мирного процесса в Донбассе. Националисты агитируют против разведения сил и средств под лозунгами «Нет капитуляции», сообщает Иван Филипоненко.

Разведка Народной милиции луганчан отмечает приезд в 72-ю бригаду ВСУ, подразделения которой дислоцированы в районе участка разведения у поселка Золотое, активистов организации «Патриот Донбасса». Кроме продуктов, волонтеры привезли с собой агитационную литературу — листовки, дискредитирующие политику президента Владимира Зеленского.

Подразделения националистов, хорошо вооруженные и организованные, могут начать противостояние, как только начнется процесс разведения сил и средств, считают в луганском управлении Народной милиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.