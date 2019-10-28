Путин поручил главе Подмосковья ускорить строительство дорожной развязки в Химках

Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин поручил главе Московской области Андрею Воробьеву ускорить строительство транспортной развязки в Химках.

«Люди ждут, Андрей Юрьевич, поэтому нужно ускоряться», — сказал Путин в ходе встречи с главой региона.

В свою очередь, Воробьев проинформировал главу государства о том, что к настоящему моменту завершены проектные работы по созданию транспортной развязки в Химках. В ближайшее время будет объявлен конкурс, в рамках которого будет выбран подрядчик для строительства развязки.

«Таким образом, мы начнем строить ее если не в последний месяц этого года, то в начале следующего точно. Технологический срок строительства — порядка двух лет. В 2021 году, как вы нам и указывали, мы должны развязку сдать», — пояснил губернатор.

Он также добавил, что реализация подобных инфраструктурных проектов сопряжена с рядом трудностей, главной из которых является подготовка территории к строительству. При этом Воробьев подчеркнул, что этап подготовки не повлияет на конечные сроки сдачи объекта, передает телеканал «360».

«Мы к этому тоже готовы: и энергетики, и газовики идут навстречу, понимают важность. Поэтому, Владимир Владимирович, сделаем все, чтобы исполнить ваше поручение», — добавил Воробьев.

Он также добавил, что новая транспортная развязка позволит жителям Химок без проблем добираться из одной части столицы в другую. По его словам, время в пути на автомобиле составит не больше 10 минут.