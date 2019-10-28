Победителей Programming Contest для студентов наградили во время финала в Москве

Москва, 28 октября. На площадке Music Media Dome прошел финальный этап Moscow Programming Contest. Победители получили дипломы из рук заместителя исполнительного директора ICPC Майкл Джеффри Донахью.

Участие в соревнованиях приняли 294 столичных программиста из 98 команд. Также вне конкурса в турнире участвовала команда от Яндекса, она заняла 10-е место. Студенты показали свои умения в таких языках программирования, как C, C++, Java, Python или Kotlin.

Первое место заняла команда из НИУ ВШЭ «Logarifmya4ka» (Михаил Анопренко, Владимир Романов и Ивана Сафонов). Серебро соревнований взяла сборная МГУ им. М.В. Ломоносова «NoNames» (Андрей Календаров, Егор Чунаев, Владимир Кошелев). Тройку призеров закрыла команда МФТИ Godnotent (Андрей Сергунин, Александр Голованов, Евгений Белых).

«Организатором выступили Московский физико-технический институт, Фонд президентских грантов, а также Райффайзенбанк, МегаФон, Huawei и Яндекс», — сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Во время соревнований себя проявили 28 московских студенческих команд. Именно они представят столицу России в полуфинале чемпионата Северо-Восточного европейского региона для сборных из РФ и стран СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря.

Команды, которые победят на полуфинале ICPC, представят Россию на суперфинале чемпионата в Москве 25 июня 2020 года.