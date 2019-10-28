Путин призвал к уголовному наказанию за пропаганду наркотиков в Сети. События дня. ФАН-ТВ

Долгожданный уход Великобритании из Евросоюза ожидаемо затягивается. ЕС все-таки согласовал перенос Brexit, об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск. И таким образом Брюссель предоставит Лондону новый дедлайн, на сей раз до 31 января 2020 года. Любопытно, что Борис Джонсон, сменивший на посту британского премьера Терезу Мэй, в своих предвыборных лозунгах намеревался вывести страну из ЕС 31 октября при любых условиях. Даже при сценарии «жесткого Brexit», без сделки с Европой. Но по иронии судьбы Джонсон сам попросил ЕС об отсрочке — к этому его обязал британский парламент, который в данном вопросе явно не спешит. В первую очередь депутатов волнует вопрос суверенитета. Как известно, Северная Ирландия, входящая в состав Королевства, хочет остаться в европейской зоне. В ином случае она возведет физическую границу с соседями, независимой Республикой Ирландия, с КПП, досмотрами и прочими неудобствами таможенного режима. Это может вызвать не только протесты, но и ожесточенные беспорядки, которых здесь не было с 90-х годов. «Жесткий Brexit» обрубит связи между двумя странами, в то время как сделка с ЕС поможет их сохранить. Второй вариант грозит Лондону потерей контроля над Северной Ирландией. Перед этой проблемой власти стоят с 2016 года, когда британцы проголосовали за выход из «европейской семьи». Но исполнить их волю пока что не получается.

Ответственность за наркобизнес в Сети скоро может ужесточиться. Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль, а также ввести уголовное наказание за пропаганду запрещенных веществ в Интернете. Доклады на эту тему подготовят МВД, Кабмин и антинаркотический госкомитет до 10 января 2020 года. Кроме того, Владимир Путин ждет идей по поддержке организаций, занятых реабилитацией наркоманов. К таким мерам власти, вероятно, подтолкнула статистика. Еще в мае этого года в Совете Федерации состоялся круглый стол на эту тему с участием МВД и Генпрокуратуры. Особое внимание они обратили на детскую наркоманию и озвучили неприятную статистику. За последние три года психотропными веществами отравились около 2,5 тыс. несовершеннолетних. В целом с 2016 года число административных дел за пропаганду наркотиков выросло в четыре раза. Эксперты отметили, что свою роль в этом сыграл и недостаточный контроль за Интернетом. К сожалению, пока безрадостная тенденция лишь усиливается.

Беглов встретился с президентом Кубы

Повестку дня в холодном и пасмурном Петербурге сегодня скрасила яркая и солнечная Куба. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес в преддверии встречи с коллегой Владимиром Путиным наведался в Северную столицу к губернатору города Александру Беглову. Кубинский политик уже не раз бывал в нашей стране, но текущий визит для него первый в президентском статусе. Кроме него, в зарубежную делегацию вошли министры иностранных дел, транспорта и сельского хозяйства. Диас-Канель и Беглов подчеркнули, что дружеские отношения Кубы с Россией, в частности с Петербургом, проверены годами. И в ближайшее время это вновь даст о себе знать.

«Мы планируем провести дни Санкт-Петербурга в Гаване. Деловая программа включает конференцию по торгово-экономическому сотрудничеству, круглые столы по здравоохранению, туризму, сохранению культурного наследия. Большие возможности для кооперации видим по линии образования, причем это касается как сотрудничества между вузами, так и приема на обучение в Санкт-Петербург кубинской молодежи», — сказал Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Беглов напомнил, что Петербург (еще со времен Ленинграда) и Сантьяго-де-Куба — города-побратимы. А с 2000 года действует меморандум о дружбе и сотрудничестве с Гаваной. По словам Диас-Канеля, его страна активно участвует в российских и петербургских проектах. А нынешний визит политик назвал особенным.

«Для нас этот визит в Санкт-Петербург и в Россию является особенно значимым, он позволяет продолжить обсуждение вопросов, начатых в 2016 году с визита в этот прекрасный город. Кроме возможностей для продолжения обсуждения вопросов по торгово-экономическому сотрудничеству, это еще и возможность глубже узнать этот город и познакомиться с его историей и народом», — отметил Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Республики Куба.

А впереди президента Кубы ждет встреча с коллегой Владимиром Путиным. Стратегическое партнерство и актуальные мировые вопросы они обсудят уже завтра.