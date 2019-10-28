Медики назвали напитки, которые нельзя пить мужчинам после 50 лет

Москва, 28 октября. Эксперты рассказали, употребление каких напитков может негативно сказаться на здоровье мужчины старше 50 лет.

По словам медиков, лучше всего отказаться от употребления газированных напитков, так как в них содержится большое количества сахара и химических добавок. Также нужно минимизировать употребление минеральной воды — в ней содержится щелочь, плохо влияющая на процесс пищеварения.

Кроме того, специалисты советуют воздержаться от алкоголя, который увеличивает риск развития цирроза печени. Также он ухудшает работу почек, поджелудочной железы, нервной системы и сердца. В список напитков, от которых лучше отказаться, попал и кофе. Он может спровоцировать появление проблем с шеей и спиной. Кофе негативно влияет на нервные клетки и сердечно-сосудистую систему, также в нем содержатся вещества, которые называют аналогами женских гормонов.

Эксперты не советуют употреблять сок, купленный в магазинах. В напитке содержится огромное количество концентратов и калорий, что может привести к лишнему весу.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова объяснила, почему опасно употреблять томатный сок. По ее словам, на полках супермаркетов можно найти разные виды соков, однако людям, которые страдают артериальной гипертонией, стоит отказаться от томатного сока. Врач заметил, что все дело в содержащейся в напитке соли. По ее словам, при регулярном употреблении соли в больших дозах повышается давление.