Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 28 октября.

Медики диагностировали у командира воздушного судна Дмитрия Пантелеева перелом ноги. Рейс из Новосибирска в Нерюнгри отложили из-за поскользнувшегося пилота.

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский скончался на 77-м году жизни в британском городе Кэмбридж. В Великобритании умер диссидент и писатель Владимир Буковский.

Telegram-каналы бурно отреагировали на «убийство» главного исламского террориста, назвав заявление Трампа очередным фейком. Как Telegram-каналы отреагировали на фейк об очередной ликвидации аль-Багдади.

Под прикрытием образовательных фондов США работают программы, которые продвигают «демократию» и американскую идеологию. США используют образовательные программы для превращения России в новую колонию.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обвинила российскую актрису Кристину Асмус в низких рейтингах своей программы. Собчак обвинила Асмус в низких рейтингах своей программы.

Ольга Бузова вышла на сцену Кремлевского дворца в провокационном наряде. Бузова появилась в Кремлевском дворце в трусах.

Елена Малышева поделилась рецептом противоракового чая, который можно пить каждый день. Малышева поделилась рецептом противоракового чая.

Громкое заявление Трампа о ликвидации главаря ИГ1 (запрещено в РФ) — фейк. Чем выгодна Трампу ложь об «уничтожении» главаря ИГ аль-Багдади.

Общественная палата России выяснила, что 35% многодетных семей не пользуются положенными им льготами. Треть многодетных семей России не знают о предоставляемых им льготам.

Валерий Меладзе заступился за Полину Гагарину, сообщив, что она тяжело переживает обвинение в плагиате со стороны Кормухиной. Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной.

1 Организация запрещена на территории РФ.