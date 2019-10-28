Вассерман усомнился в реальности операции США по «ликвидации» аль-Багдади в Сирии

Москва, 28 октября. Спецоперация, в ходе которой американские военные якобы «ликвидировали» в Сирии главаря террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади вряд ли была реальной. Об этом заявил журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, поставивший под сомнения заявления США.

«Описанная сперва в американской прессе, а потом дополненная самим Трампом операция настолько нелепа, неуклюжа, что вполне можно «поверить» в ее реальность», — цитирует эксперта «Политика Сегодня».

Вассерман обратил внимание, что заявление Вашингтона о спецоперации появилось в невероятно нужный для президента США Дональда Трампа момент. Главе Белого дома как никогда нужен успех любой ценой, отметил публицист.

По его словам, якобы имевшая место быть «ликвидация» аль-Багдади выгодна Трампу как в связи с грядущими президентскими выборами в США, так и на фоне «трусости» американских военных, которые бросили базы на севере Сирии в разгар операции Турции против курдских радикалов, сотрудничающих с ИГ.

«В силу того, что все это своевременно случилось, я сомневаюсь в том, что операция была реальной», — заключил он.

Напомним, накануне американские СМИ, а затем и сам глава США объявили об успехе будто бы проведенной спецоперации в Сирии против главаря ИГ. Глава Белого дома объявил о том, что в провинции Идлиб удалось якобы «ликвидировать» так называемого «террориста №1». Трамп заявил, что никто из американских военных при этом не пострадал, а вот экстремисты потеряли много людей, не считая самого предводителя, пишет «Газета.ru».

Примечательно, что это далеко не первое заявление о ликвидации, которое в последние годы делается об аль-Багдади. И ни одно из них не находило официального подтверждения. Так и США отказываются предоставлять в подтверждение своих слов какие-либо весомые доказательства, ссылаясь на некую экспертизу, которая «доказала», что уцелевшие при взрыве останки «действительно принадлежали» аль-Багдади.

Минобороны РФ заявило, что не располагает достоверной информацией о проведении США в Идлибе операции по «уничтожению» главаря ИГ. В военном ведомстве отметили, что реальность этой спецоперации ставится под большое сомнение по целому ряду факторов.

В Минобороны подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было, а также указали, что заявления американской стороны требуют как минимум отдельных прямых доказательств.

Тем временем директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров также поставил информацию о «гибели» главаря ИГ под сомнение и объяснил, что американцам такие заявления могут быть выгодны после «не очень достойного бегства» военного контингента США из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.