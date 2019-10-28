ФСБ изъяла документы в концертном зале «Фестивальный» в Сочи

Сочи, 28 октября. Сотрудники ФСБ провели выемку документов в МУП «Концертный зал «Фестивальный» в Сочи. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что сотрудники силовых структур изъяли договоры по контрактам управления за период времени с 2017 до 2019 год.

«Договоры изъяли, это уже третий или четвертый раз за год. Причину нам не сообщили, ФСБ требует официальный запрос на все вопросы. Есть предположение, что все эти выемки связаны с задержанием Евгения Паснюка, — также отметил источник.

Евгений Паснюк в течение долгих лет являлся бессменным руководителем МУП «Концертный зал «Фестивальный». Летом прошлого года суд Центрального района города Сочи арестовал директора концертного зала по подозрению в присвоении и растрате денежных средств в сумме 1,3 миллиона рублей в период с 2010 по 2016 годы.

С января 2019 года главой МУП «Концертный зал «Фестивальный» стал Андрей Безроднов.