Глава ПНС Ливии Файез Саррадж пытается привести в политику боевика из «Аль-Каиды»

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж приезжает на международные встречи в сопровождении террористов «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ). Знает ли принимающая сторона о том, кто их гости, разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

ТЕРРОРИСТЫ «АЛЬ-КАИДЫ» В ПНС

Комитет по национальной обороне и безопасности Палаты представителей Ливии призвал союзников в войне с терроризмом опубликовать списки ливийских террористов, сформированные Комитетом. Необходимость в срочности таких действий продиктована тем, что боевики ИГИЛ1 и «Аль-Каиды» (запрещены в РФ) не просто находятся на свободе, а принимают активное участие в решении различных геополитических вопросов в составе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Так некий «Абу Убейда аз-Зави», который значится в вышеупомянутом списке, находился в «деловой поездке» с главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем в Азербайджане.

КТО ТАКОЙ «АБУ УБЕЙДА АЛЬ-ЗАВИ»?

Абу Убейда аль-Зави – не настоящее имя боевика, а террористическая кличка. На самом деле ливийского радикального исламсиста зовут Шабан Масуд Халифа Хадиа. Об этом человеке ранее уже писало Федеральное агентство новостей. По информации из открытых источников, родился он в 1972 году в районе аль-Харша. С 1989 года он был более десяти раз арестован и заключен в тюрьму за участие в терроризме.

В интервью газете Al-Sharq Al-Awsat он сказал, что в 1993 году он отправился в Йемен, чтобы изучать шариат, где и оставался в течение почти десяти лет и работал преподавателем в том же институте. Шабан Хадия, будучи там, написал несколько книг и исследовал другие. Шейхом, который курировал его образование, является Мукбель аль-Вадаи. «Научил» он многому — его студенты участвовали в ожесточенных столкновениях с хуситами в Сааде в течение нескольких месяцев.

В 2011 году Хадиа был главой «Оперативного штаба ливийских революционеров», выступавшего против режима Каддафи во время событий февраля 2011 года. Еще три года спустя один из военных источников высокого уровня сообщил, что Шабан Масуд Хадиа больше не возглавляет «Оперативный штаб ливийских революционеров» в Ливии.

С именем Хадиа связано много громких событий, среди которых – египетская история в 2013 году, когда боевика арестовали за связи с «Аль-Каидой». Чтобы спасти своего главаря, подконтрольные Хадиа боевики захватили нескольких сотрудников посольства Египта в Ливии. Похожая ситуация сложилась в 2017 году, когда боевики Аль-Зави захватили несколько человек из группы миссии ООН с требованием освободить своих соратников.

Помимо всего прочего, Шабан Хадиа тесно связан с начальником тюрьмы «Митига» Абдуль Рауфом Карой, а также был близким партнером лидера «Аль-Каиды» в Ливии Назих аль-Рукая, известного как Абу Анас Аль-Либи. В составе международной террористической организации Хадиа отвечал за вербовку ливийских граждан, а в настоящее время является заместителем секретаря ПНС Ливии.

«УСПЕХИ» БОЕВИКА НА ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОПРИЩЕ

Шабан Хадиа был заявлен в качестве заместителя секретаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа на саммите «Россия — Африка» в дискуссии «Безопасная Африка». Его участие в саммите означало бы фактическое присутствие представителя «Аль-Каиды» как полноценного участника политического процесса на международной арене. Однако, благодаря реакции общественности, журналистов и лично Главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, Шабан Хадиа в конечном итоге был вычеркнут из списков приглашенных гостей на саммит.

ЧТО МОЖЕТ ЗА СОБОЙ ПОВЛЕЧЬ УЧАСТИЕ БОЕВИКОВ АЛЬ-КАИДЫ В МАСШТАБНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ?

«Другие государства должны четко определиться со своей позицией относительно терроризма. Например, в случае Азербайджана – не надо с ними (террористами – Прим. ФАН) якшаться, а вести переговоры с теми структурами, которые не имеют за собой подобных шлейфов. Участие людей, связанных каким-то образом с ИГИЛ и «Аль-Каидой» в подобного уровня мероприятиях плохо тем, что таким образом боевики получают рычаги влияния не только у себя в стране, но и на международной арене», — считает доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, возможность попадать на международные саммиты и встречи террористы впоследствии могут использовать как один из инструментов пропаганды, когда будут вербовать новых сторонников.

«Они будут говорить: «Наши братья принимаются другими государствами», «Нас признало международное сообщество», «Мы выступаем на трибунах публично, не тайно и наше дело побеждает». Вот вам и вывод, чем чреваты такие мероприятия — идеологией», — сказал член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Как утверждает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН (Российской академии наук), доктор исторических наук Борис Долгов, в Ливии фактически разрушено государство, которым сейчас правит хоть и признанное ООН правительство, но содержащее в себе исламистский след.

«Правительство Сарраджа признано ООН и представляет собой одну из кланово-племенных группировок, которую поддерживают в военном плане люди, участвовавшие в свержении Каддафи. Стоит отметить, что часть представлена исламистскими группировками – прежде всего, это касается Правительства национального согласия Сарраджа. То, что эти персоналии сейчас могут быть достаточно значительными в политической жизни Ливии сегодня – это факт, как и то, что прошлое этих людей связано с борьбой исламистских движений. После свержения режима Каддафи более 700 находившихся в тюрьмах представителей исламистского движения, против которых он боролся, оказались на свободе, и в той или иной степени влились в различные группировки, которые, по факту, действуют ныне и борются за власть», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.