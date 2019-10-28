Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Бывший американский военный объяснил, почему США проиграют войну России

1 311
0 Оставить комментарий

Бывший американский военный объяснил, почему США проиграют войну РоссииМосква, 28 октября. Бывший военнослужащий Береговой охраны США признался, что Соединенные Штаты никогда не победят Россию.

Уроженец Техаса по имени Джастин прослужил два года по контракту в Береговой охране США. По его словам, американцы идут в армию исключительно ради денег. При этом государство выплачивает американским военнослужащим компенсацию за выполнение задач в ситуациях, которые сопряжены с повышением уровня страха и тревожности.

В качестве примера он напомнил инцидент, произошедший в 2014 году с американским эсминцем «Дональдом Куком» в Черном море, над которым несколько раз пролетел российский бомбардировщик Су-24. По его словам, после данного инцидента команда американского эсминца оказалась полностью деморализована, поэтому командование приняло решение выплатить морякам компенсации на общую сумму в размере 300 тысяч долларов, передает «Царьград».

Аналогичная история произошла с американскими военными в Сирии. По его словам, из шести тысяч американских солдат, которые выполняли задачи на территории Сирии, две трети обратились с исками в суд с требованием возместить им моральный вред, причиненный паническими атаками, которые связаны с тем, что они «боятся встретиться с русскими».

«Боялись встретиться с русскими лоб в лоб», — отмечает Джастин.

Он также добавил, что за время прохождения воинской службы многие американцы заметно прибавляют в весе, что оказывает негативное влияние на их способности выполнять боевые задачи. При этом Джастин выразил уверенность, что Соединенным Штатам никогда не удастся одержать победу в войне с Россией.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров