Жив аль-Багдади или мертв, Вашингтону понадобится новый демон. Колонка Евгения Беня

Президент США Дональд Трамп 27 октября официально заявил о гибели главаря ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

«Ликвидация аль-Багдади была приоритетом моей администрации. «Большой папочка» был в бегах задолго до начала моего президентского срока, но мы его ликвидировали. Он был больным и испорченным человеком. Теперь его нет. Он сдох, как пес. Он выл, стонал и плакал. Он не умер, как герой. Как трус. Мы следили за ним пару недель, знали, куда он идет, куда следует. Отменили две или три операции, потому что он поменял расположение», — сообщил американский лидер во время выступления в Белом доме.

По словам Трампа, вместе с главарем ИГ1 было уничтожено множество его сообщников. Он также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя турецких властей сообщило, что аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его якобы выследили двое суток назад. Агентство Anadolu со ссылкой на своего корреспондента в провинции Идлиб сообщило, что в общей сложности операция по ликвидации террориста продолжалась четыре часа.

Вначале территорию в районе деревни Бариша обстреливали восемь вертолетов и беспилотники. Затем высадился десант, и началась вторая фаза операции. На момент начала наземной фазы операции от дома, в котором предположительно скрывался террорист, почти ничего не осталось. Когда через четыре часа на место происшествия прибыли медики, то обнаружили там тела трех мужчин, трех женщин и одного ребенка.

Daily Sabah пишет, что турецкие военные заранее знали о готовящейся операции по ликвидации главаря, обменивались информацией с американцами и координировали действия.

По версии The New York Times местонахождение аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер. Как отмечается, их арест и допрос состоялись прошедшим летом. Тогда спецслужбы выяснили, что аль-Багдади жил в деревне в северо-западной Сирии. После этого на место были направлены шпионы.

По версии же Reuters со ссылкой на источники в иракских спецслужбах нахождение главаря бандитов установили благодаря содействию одного из его помощников — Исмаэля аль-Этави, которого турецкие военные арестовали и передали иракским силам безопасности, а те использовали в качестве агента, что дало возможность обнаружить место пребывания аль-Багдади и установить наблюдение за ним.

После появления на некоторое время на сайте газеты The Washington Post статьи, в названии которой уничтоженный главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади назван «религиозным ученым» пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм выразила негодование в Twitter, прикрепив к своему посту скриншот заголовка издания: «Абу Бакр аль-Багдади, суровый религиозный ученый во главе ИГ, умер в возрасте 48 лет».

Этот заголовок на сайте The Washington Post быстро исчез. Вместо него на главной странице размещена следующая запись: «Абу Бакр аль-Багдади, экстремистский лидер ИГ, умер в возрасте 48 лет».

Американская толерантность, проявившаяся в удаленном заголовке The Washington Post, зашкалила до абсурда. Готовность к сочувствию к «религиозному ученому», публичными показательными изощренными казнями отправившему на тот свет сотни тысяч людей разных вер и национальностей, несет на себе печать лицемерия. Того самого американского лицемерия, что десятилетиями моделировал на Ближнем Востоке так называемый управляемый хаос, из коего прорастал бандитизм «Аль-Каиды»1, «Талибана»1 и ИГИЛ (организации запрещены в России).

Как известно, в 1979 году президент США Джимми Картер подписал президентский указ, санкционирующий финансирование антикоммунистических сил в Афганистане. Программа основывалась на использовании пакистанской разведки в качестве посредника для распределения финансирования, снабжения оружием и обучения афганских сил оппозиции. С 1978 по 1992 годы шло вооружение и обучение свыше 100 тысяч боевиков незаконных формирований, вербовка добровольцев из арабских стран в ряды афганских бандформирований для борьбы с советскими войсками.

Финансирование в значительной мере направлялось движению тогда полевого командира Гульбеддина Хекматияра, от которого на голову американцев откололась «Аль-Каида» Усамы бен Ладена с проектом всемирного джихада. Позднее из среды моджахедов произросло не менее люто возненавидевшее Америку движение «Талибан».

Что же касается «религиозных ученых», то у экстремистов сейчас тренд на лидеров нового типа — исламских теологов. Из них и Мавлави Хайбатулла Ахундзада, что ныне стоит во главе «Талибана». И нет никаких гарантий, что со временем очередными просчетами США на Ближнем Востоке вместо ИГИЛ зародится еще одна высокоорганизованная банда под новым названием с еще одним «ученым» садистом во главе ее.

Важно отметить, что в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и к тому же не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации, как рассказывали представители Пентагона.

Стоит также напомнить о том, что американские военные и спецслужбы ранее не раз заявляли об уничтожении аль-Багдади. Более, того проходила информация о том, что у ИГИЛ в связи с этим уже новый предводитель — не менее известный своими зверствами вояка аль-Афри. Однако всякий раз аль-Багдади через некоторое время в реальности оказывался жив и невредим. Правда, прежде никогда президент США не делал официальных заявлений о его гибели, как теперь.

В любом случае заявление Трампа о ликвидации главаря ИГИЛ в преддверии предвыборной гонки означает, что вскоре ИГ разделит судьбу «Аль-Каиды» и стоявшего у ее руля Усамы бен Ладена, можно сказать, близких к тому, чтобы кануть в лету. Тем не менее до сих пор трудно с абсолютной уверенностью утверждать, что именно Усама Бен Ладен был на самом деле убит 2 мая 2011 года после операции американского спецназа и похоронен на дне морском. Аналогичный вопрос сегодня возникает и по аль-Багдади.

Как бы то ни было, на фоне нескольких лет бездействия проамериканской антиигиловской коалиции из 60 стран российские военные, придя осенью 2015 года в Сирию, за четыре года основательно зачистили ИГИЛ, заставив, наконец, шевелиться в этом направлении и американцев в Ираке. И вот Дональд Трамп, собираясь на схватку за свой второй президентский срок, поспешил поставить свою, хоть и сомнительную, точку в этом этапе международного противостояния терроризму.

Судьбы же ИГИЛ и «Аль-Каиды» прямо свидетельствуют об особой недолговечности тех «проектов» экстремистов, которые устремлены погрузить в пучину кровавого беспредела все человечество — независимо от вероисповеданий и национальностей. На этом фоне движение «Талибан», больше сосредоточенное не на создании необъятного ада, а на терроре внутри Афганистана, оказалось более живучим и даже довольно длительное время вело переговоры с властями США.

Впрочем, и Усама бен Ладен, и Мулла Омар (ликвидированный основатель «Талибана»), и Абу Бакр аль-Багдади — в своем роде демоны, вынесенные на поверхность порывистым ветром на самом деле вовсе не везде и не всегда контролируемого хаоса, внедрение которого в ближневосточный регион США практиковали десятилетиями. И, если очередной демон уничтожен, обстоятельства могут заставить Вашингтон породить нового — еще страшнее прежних.

1 Организация запрещена на территории РФ.