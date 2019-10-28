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Жив аль-Багдади или мертв, Вашингтону понадобится новый демон. Колонка Евгения Беня

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Эксперты:

Абу Бакра аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп 27 октября официально заявил о гибели главаря ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

«Ликвидация аль-Багдади была приоритетом моей администрации. «Большой папочка» был в бегах задолго до начала моего президентского срока, но мы его ликвидировали. Он был больным и испорченным человеком. Теперь его нет. Он сдох, как пес. Он выл, стонал и плакал. Он не умер, как герой. Как трус. Мы следили за ним пару недель, знали, куда он идет, куда следует. Отменили две или три операции, потому что он поменял расположение», — сообщил американский лидер во время выступления в Белом доме.

По словам Трампа, вместе с главарем ИГ1 было уничтожено множество его сообщников. Он также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя турецких властей сообщило, что аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его якобы выследили двое суток назад. Агентство Anadolu со ссылкой на своего корреспондента в провинции Идлиб сообщило, что в общей сложности операция по ликвидации террориста продолжалась четыре часа.

Президент США Дональд Трамп

Вначале территорию в районе деревни Бариша обстреливали восемь вертолетов и беспилотники. Затем высадился десант, и началась вторая фаза операции. На момент начала наземной фазы операции от дома, в котором предположительно скрывался террорист, почти ничего не осталось. Когда через четыре часа на место происшествия прибыли медики, то обнаружили там тела трех мужчин, трех женщин и одного ребенка.

Daily Sabah пишет, что турецкие военные заранее знали о готовящейся операции по ликвидации главаря, обменивались информацией с американцами и координировали действия.

По версии The New York Times местонахождение аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер. Как отмечается, их арест и допрос состоялись прошедшим летом. Тогда спецслужбы выяснили, что аль-Багдади жил в деревне в северо-западной Сирии. После этого на место были направлены шпионы.

По версии же Reuters со ссылкой на источники в иракских спецслужбах нахождение главаря бандитов установили благодаря содействию одного из его помощников — Исмаэля аль-Этави, которого турецкие военные арестовали и передали иракским силам безопасности, а те использовали в качестве агента, что дало возможность обнаружить место пребывания аль-Багдади и установить наблюдение за ним.

Жив аль-Багдади или мертв, Вашингтону понадобится новый демон. Колонка Евгения Беня

После появления на некоторое время на сайте газеты The Washington Post статьи, в названии которой уничтоженный главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади назван «религиозным ученым» пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм выразила негодование в Twitter, прикрепив к своему посту скриншот заголовка издания: «Абу Бакр аль-Багдади, суровый религиозный ученый во главе ИГ, умер в возрасте 48 лет».

Жив аль-Багдади или мертв, Вашингтону понадобится новый демон. Колонка Евгения Беня

Этот заголовок на сайте The Washington Post быстро исчез. Вместо него на главной странице размещена следующая запись: «Абу Бакр аль-Багдади, экстремистский лидер ИГ, умер в возрасте 48 лет».

Американская толерантность, проявившаяся в удаленном заголовке The Washington Post, зашкалила до абсурда. Готовность к сочувствию к «религиозному ученому», публичными показательными изощренными казнями отправившему на тот свет сотни тысяч людей разных вер и национальностей, несет на себе печать лицемерия. Того самого американского лицемерия, что десятилетиями моделировал на Ближнем Востоке так называемый управляемый хаос, из коего прорастал бандитизм «Аль-Каиды»1, «Талибана»1 и ИГИЛ (организации запрещены в России).

Как известно, в 1979 году президент США Джимми Картер подписал президентский указ, санкционирующий финансирование антикоммунистических сил в Афганистане. Программа основывалась на использовании пакистанской разведки в качестве посредника для распределения финансирования, снабжения оружием и обучения афганских сил оппозиции. С 1978 по 1992 годы шло вооружение и обучение свыше 100 тысяч боевиков незаконных формирований, вербовка добровольцев из арабских стран в ряды афганских бандформирований для борьбы с советскими войсками.

Жив аль-Багдади или мертв, Вашингтону понадобится новый демон. Колонка Евгения Беня

Финансирование в значительной мере направлялось движению тогда полевого командира Гульбеддина Хекматияра, от которого на голову американцев откололась «Аль-Каида» Усамы бен Ладена с проектом всемирного джихада. Позднее из среды моджахедов произросло не менее люто возненавидевшее Америку движение «Талибан».

Что же касается «религиозных ученых», то у экстремистов сейчас тренд на лидеров нового типа — исламских теологов. Из них и Мавлави Хайбатулла Ахундзада, что ныне стоит во главе «Талибана». И нет никаких гарантий, что со временем очередными просчетами США на Ближнем Востоке вместо ИГИЛ зародится еще одна высокоорганизованная банда под новым названием с еще одним «ученым» садистом во главе ее.

Важно отметить, что в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и к тому же не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации, как рассказывали представители Пентагона.

Стоит также напомнить о том, что американские военные и спецслужбы ранее не раз заявляли об уничтожении аль-Багдади. Более, того проходила информация о том, что у ИГИЛ в связи с этим уже новый предводитель — не менее известный своими зверствами вояка аль-Афри. Однако всякий раз аль-Багдади через некоторое время в реальности оказывался жив и невредим. Правда, прежде никогда президент США не делал официальных заявлений о его гибели, как теперь.

В любом случае заявление Трампа о ликвидации главаря ИГИЛ в преддверии предвыборной гонки означает, что вскоре ИГ разделит судьбу «Аль-Каиды» и стоявшего у ее руля Усамы бен Ладена, можно сказать, близких к тому, чтобы кануть в лету. Тем не менее до сих пор трудно с абсолютной уверенностью утверждать, что именно Усама Бен Ладен был на самом деле убит 2 мая 2011 года после операции американского спецназа и похоронен на дне морском. Аналогичный вопрос сегодня возникает и по аль-Багдади.

Жив аль-Багдади или мертв, Вашингтону понадобится новый демон. Колонка Евгения Беня

Как бы то ни было, на фоне нескольких лет бездействия проамериканской антиигиловской коалиции из 60 стран российские военные, придя осенью 2015 года в Сирию, за четыре года основательно зачистили ИГИЛ, заставив, наконец, шевелиться в этом направлении и американцев в Ираке. И вот Дональд Трамп, собираясь на схватку за свой второй президентский срок, поспешил поставить свою, хоть и сомнительную, точку в этом этапе международного противостояния терроризму.

Судьбы же ИГИЛ и «Аль-Каиды» прямо свидетельствуют об особой недолговечности тех «проектов» экстремистов, которые устремлены погрузить в пучину кровавого беспредела все человечество — независимо от вероисповеданий и национальностей. На этом фоне движение «Талибан», больше сосредоточенное не на создании необъятного ада, а на терроре внутри Афганистана, оказалось более живучим и даже довольно длительное время вело переговоры с властями США.

Впрочем, и Усама бен Ладен, и Мулла Омар (ликвидированный основатель «Талибана»), и Абу Бакр аль-Багдади — в своем роде демоны, вынесенные на поверхность порывистым ветром на самом деле вовсе не везде и не всегда контролируемого хаоса, внедрение которого в ближневосточный регион США практиковали десятилетиями. И, если очередной демон уничтожен, обстоятельства могут заставить Вашингтон породить нового — еще страшнее прежних.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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