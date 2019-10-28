Орешкин в шутку предложил Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Москва, 28 октября. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в шутку предложил руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в подконтрольном ему ведомстве. Разговор между ними произошел на XVIII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Орешкин во время выступления пожаловался на бюрократию. Министр вспомнил о тактике агента МИ-6 Кима Филби, который параллельно работал и на советскую разведку. Он, дабы отвлечь сотрудников британской контрразведки, заваливал их ненужной бумажной работой.

«Если вы констатируете, что у нас очень большая отчетность, надо искать врагов в своих рядах, да?» — спросил Орешкина Кудрин.

В ответ глава Минэкономразвития объяснил, что искать шпионов следует в рядах Счетной палаты. По словам Орешкина, его ведомство получает оттуда, а также из других надзорных органов большое число запросов, пишет «Газета.ru».

«У вас есть возможность в Счетной палате найти, кто там является агентом иностранной разведки», — пошутил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов, высказался против излишней бюрократии и пошутил на эту тему. Глава государства отметил, что административные барьеры и различные формальности сегодня мешают молодым предпринимателям организовать собственное дело, поэтому необходимо по максимуму «разбюрократизировать» экономику.

Президент отметил, что черствость и формализм являются худшими чертами бюрократии.