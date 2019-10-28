Сирия, 28 октября. САА и специалисты РФ открыли мост через Евфрат юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Курдские боевики покинули ряд деревень в Ракке и Хасаке. Два члена SDF**** были убиты в результате нападения у города Хаваидж на юго-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками «ан-Нусры»*** в районе города Кабана на севере Латакии; открыли мост через Евфрат юго-восточнее Дейр-эз-Зора; взяли под контроль ряд поселений в Хасаке.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на курдских боевиков в населенном пункте Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: ведут перестрелки с протурецкими формированиями в северной части Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: заняли шесть деревень в Ракке.

Провинция Латакия

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что на северо-востоке Латакии вновь фиксируются вооруженные столкновения между правительственными войсками и джихадистами незаконных бандгрупп. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по опорным пунктам исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и подконтрольных ей бандгрупп поблизости от города Кабана. Напомним, накануне в данном районе в течение всего дня продолжались ожесточенные бои, инициаторами которых выступили джихадисты «ан-Нусры».

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) подверглись нападению неизвестных в населенном пункте Хаваидж, расположенном северо-восточнее Меядина. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), группа вооруженных людей напала на блокпост курдских радикалов, что привело к гибели двоих из них. Предполагается, что вылазка могла быть совершена террористами «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность в оккупированных «демократической армией» районах.

Тем временем Twitter-канал (EuphratesPost) сообщает о том, что сегодня утром был открыт мост через Евфрат, по которому будет осуществляться движение по трассе, пролегающей между населенными пунктами аль-Марайя и Марат. На торжественном событии присутствовали российские военные специалисты. Отметим, что эти территории находятся под контролем Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских военизированных формирований. В дальнейшем также планируется восстановление путей сообщения с районами, занимаемыми курдскими боевиками. Как известно, США выступают против возведения переправ на линии разграничения сил SDF и САА, поскольку расценивают это как угрозу для сохранения контроля над сирийскими нефтяными ресурсами.

Провинция Ракка

В северной части провинции вновь отмечаются столкновения между курдскими бандгруппами и поддерживаемыми Анкарой формированиями. Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что противники обмениваются ударами к югу от города Тель-Абъяд. По предварительным данным военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), под контроль протурецких сил после отступления Отрядов народной самообороны (YPG) перешли шесть населенных пунктов. Среди них аль-Хамуд, Казита, аль-Кадерия, ад-Дит, аль-Мала и аль-Хамира. Напомним, в соответствии с условиями меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией, курдские радикалы должны полностью покинуть 30-километровую зону безопасности за 150 часов, которые истекут завтра в 18.00. Тем не менее некоторые из бандгрупп продолжают оказывать сопротивление, провоцируя тем самым возобновление наступления турецких войск.

Провинция Хасака

По условиям российско-турецкого соглашения, курдские боевики также продолжают покидать и северные районы Хасаки. Как известно, содействие им оказывают пограничные войска Сирийской арабской армии (САА) и сотрудники российской военной полиции. Так, по данным агентства новостей SANA News, после отвода курдских отрядов под контроль правительственных подразделений перешли населенные пункты Дудан, Касир-Шарак, Хасда Фаукани, аль-Джавхарья, Таль Хамдун, Хараза Фаукани, аль-Дар, Абу Джарада, аль-Кармания, Карбашик и Аль-Аррада, а также еще несколько деревень.

Тем временем турецкое министерство обороны заявило о том, что один из солдат ВС Турции, который был ранен во время столкновений с курдскими террористами в районе Рас аль-Айна, скончался от полученных травм. Напомним, накануне в результате обстрела, проведенного боевиками YPG, был убит также турецкий военнослужащий.

1 Организация запрещена на территории РФ.