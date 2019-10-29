Вологодский губернатор рассказал о желающих мигрировать в регион жителях мегаполисов

Жители российских мегаполисов заинтересованы в создании животноводческих и растениеводческих хозяйств и пасек на Русском Севере. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В регионе в апреле этого года стартовал проект «Вологодский гектар», аналогичный дальневосточной программе по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование.

«У нас более 500 тысяч гектаров земли не востребовано, в том числе земли пахотные, мелиорированные. Мы находимся в часе летного времени от наших столиц, всего в 450 км от Москвы и 650 км от Санкт-Петербурга, — рассказал ФАН Олег Кувшинников. — Мы географически расположены в уникальном месте: у нас Русский Север, природа привлекает даже жителей мегаполисов».

По словам губернатора, программа вызвала интерес у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новосибирской, Архангельской и Мурманской областей, республик Коми и Татарстан, и даже Владивостока. В отличие от «Дальневосточного гектара» земля в рамках вологодского проекта предоставляется сразу в собственность. Приехавшие из других регионов участники программы получают подъемные в размере порядка 100 тысяч рублей.

«Представляете: мелиорированная земля в центре России бесплатно? У нас сразу пошел вал заявок: мы поняли, что интерес колоссальный. Уже предоставлено более 500 гектаров. По большинству участков, которые были зарезервированы на геоинформационной карте, сейчас идет оформление документов», — добавил Кувшинников.

Изначально в программу были включены более 3000 гектаров земли в Вожегодском, Вашкинском и Никольском районах Вологодской области. С 1 ноября проект будет расширен за счет трех новых районов.

«Сейчас как раз оцифрованы и заведены в геоинформационную карту еще порядка 1500 га. Этим мы запускаем в сельхозоборот земли, которые были не востребованы и привлекаем жителей других регионов, которые бы хотели переехать на Вологодчину, в том числе из крупных городов», — пояснил вологодский губернатор.

По словам Олега Кувшинникова, проект позволил в комплексе с программами по переселению соотечественников с Украины, из Белоруссии и других стран Ближнего Зарубежья именно в этом году приостановить миграционную убыль в регионе. За период с января по август 2019 года был зафиксирован миграционный прирост: +421 человек. Ранее в регионе стабильно фиксировалась отрицательная динамика по этому показателю.

Проект «Вологодский гектар» стартовал 1 апреля 2019 года. Участвовать в нем могут только совершеннолетние лица, имеющие российское гражданство. На геоинформационной карте сайта gektar35.ru физические лица могут «забронировать» для себя участок от 1 до 10 га, юридические — от 1 до 100 га.

Подробнее о проектах по развитию Вологодской области, а также о новом этапе в жизни Деда Мороза из Великого Устюга и иностранцах, приезжающих в отпуск в череповецкие металлургические цеха, читайте в интервью Олега Кувшинникова Федеральному агентству новостей в ближайшее время.