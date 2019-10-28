Названы дополнительные расходы, которые понесет Киев при прекращении транзита газа

В случае прекращения Россией транзита через Украину Киеву придется доплачивать за газ и за поддержание газотранспортной системы в рабочем состоянии, уверен украинский экономист и политолог Александр Дудчак.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24-му каналу» назвал последствия прекращения Россией транзита газа через Украину в Европу. По его словам, потери для украинской экономики могут составить 3-4% от ВВП.

«Мы должны понимать, что если не будет транзита, то украинская экономика потеряет 3-4% ВВП», — заявил Витренко.

Украинский чиновник подчеркнул, что это «очень серьезная экономическая потеря».

По словам Александра Дудчака, ни для кого это уже не новость, поскольку все было известно давно. Он подчеркивает, что такие потери ВВП достаточно серьезны.

«На сегодня потери составляют около 3 млрд долларов. Раньше Украина зарабатывала намного больше и могла бы зарабатывать. Тем не менее страна потеряет ту прибыль, которую она ранее получала, невзирая на все те слова, которые власти Киева говорили в адрес России. Для Украины это очень серьезный минус, потому что стране понадобится доплачивать за газ и поддержание газотранспортной системы в рабочем состоянии. Так что это не просто потеря, но еще и дополнительные расходы, которые ударят по многим отраслям промышленности и по населению», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Споры в газовой отрасли Украины возникли давно, говорит экономист. Однако сейчас все эти проблемы можно было обойти и предотвратить. Дудчак обращает внимание, что руководство «Нафтогаза» уже получило денежные премии, «поделив шкуру неубитого медведя». В украинском газовом концерне надеются, что «Газпром» пойдет на их условия по транзиту.

«Российская сторона говорила, что у них нет принципиальной задачи лишить Украину транзита. Есть задача обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. «Газпром» мог бы нормально это все урегулировать, т. е. выгодно для всех сторон. Однако эти проблемы сейчас приносят прибыль конкретным лицам на Украине, но этот цирк не может длиться вечно», — сообщил собеседник ФАН

Ранее в беседе с ФАН эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, ведущий аналитик Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что прекращение транзита газа через Украину не приведет к срыву российских контрактов на поставку топлива европейским потребителям. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.

Напомним, на трехсторонней встрече в сентябре в Брюсселе российская сторона предложила временно продлить соглашение на транзит газа через Украину, однако Киев отказался. В Москве уверены, что Украина не сможет до 1 января 2020 года перестроиться на европейские правила, значит, текущий контракт придется продлить.

Срок ​действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

Россия не раз заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому».

Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.