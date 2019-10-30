США в Сирии обеспечивали безопасность источников нефти. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

О результатах саммита «Россия-Африка», целях американцев в Сирии и скандальных тайнах Белого дома расскажет журналист Александр Малькевич в новом выпуске «Слова на свободе».

Reuters заявил: «Россия отправила в Африку ядерные бомбардировщики»

Во время недавнего саммита «Россия-Африка» Reuters опубликовал материал с «потрясающим» заголовком «Пока Путин принимает лидеров африканского континента, Россия направила в Африку ядерные бомбардировщики». А дальше авторы рассказывают, что Путин взял в заложники 43 руководителя государств, а в это время Россия направила ядерные бомбардировщики захватывать Африку. После Reuters это все расходится по иностранным СМИ как один из главных итогов саммита.

Вот так и появляется fake news. Как это опровергать? А им ничего доказывать не надо. Они просто ставят фото двух стратегических ракетоносцев ТУ-160 ВКС России, которые выполнили перелет в Африку с целью развития сотрудничества с ЮАР.

Есть еще один интересный итог саммита, но тут уже постарались российские СМИ и без диванных аналитиков не обошлось. Везде гуляет мысль о том, что Владимир Путин решил списать 20 млрд долларов долга Африке. Конечно, людей возмущает то, что этим закончились переговоры на форуме в Сочи. Но ничего подобного, на самом саммите об этом вообще речи не было. Во время выступления Путин отметил только, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени Африки, и к 2019 году сумма списания задолженности превысила 20 млрд долларов, при этом, списывали с 1991 года.

Важно понимать, что это не выброшенные на ветер деньги. Возьмем абстрактную африканскую страну. Она не то, что долг вернуть не может, она не может даже платить по нему проценты. В итоге долг растет, а отношения ухудшаются. Фактически Россия поступала мудро, прощая то, что нельзя получить. Но за это она получала доступ к природным ресурсам и рынкам стран.

Трамп: «Мы обеспечили безопасность источников нефти»

В небольшой американской газете вышел материал о том, что всем в Штатах заправляет Deep State или глубинное государство. И им Трамп, естественно, поперек горла. В этом материале очень интересный посыл о том, что Америке нужно бояться не России, а именно этого Deep State. Они проводят свою политику, невзирая на избранные органы власти. И именно этой политической элите выгодно, чтобы был некий «дьявол» (Россия), для борьбы с которым можно объединить американский народ.

Тем временем Трамп за год до выборов внезапно начинает говорить правду о ситуации вокруг Сирии и Турции. Например, во время обращения из Белого дома он заявил, что безопасность на Ближнем Востоке только пострадала за последние пару десятилетий от военных кампаний с участием США. Он справедливо обвинил в этом Обаму. Трамп как бизнесмен говорит, что входе операций погибли люди и были потрачены 8 трлн долларов на войны на Ближнем Востоке, в которых не собирались побеждать. Кроме того, регион стал опаснее, чем до начала операций.

Трамп последователен в своих заявлениях на этот счет. Он подчеркивает, что США нужен новый подход к внешней политике, основанный не на идеологии, а на реалистичном понимании мира. Правда, реализм этот брутальный и откровенный/ Трамп не скрывает конечных целей американской операции. «Мы обеспечили безопасность источников нефти», — заявил он в Twitter. По его словам в регионе останется небольшой контингент войск, который будет защищать богатые нефтью районы. Что с ней делать, США, по словам главы Белого дома, решат позже.

Маттарелла или Моцарелла?

Во время визита президента Италии Серджио Маттарелла в СМИ расползлись слухи, что, мол, Дональд Трамп исказил фамилию итальянца, назвав его «Моцарелла». Медиа пестрили заголовками о том, что президент США не в состоянии правильно назвать фамилию коллеги. Однако, подняв стенограмму речи главы США, увидели, что Дональд Трамп вообще не называл итальянца по имени, во избежание казуса.

Вообще у американцев забавные правила свободы слова: республиканцев оскорблять можно, демократов — нельзя.

Сенсационные подробности из жизни Белого дома

В ноябре выходит книга «Предостережение». Автор — аноним, но не простой. Якобы он — высокопоставленный сотрудник администрации Трампа. Он рассказывает о том, как аппарат Белого дома борется с Трампом и саботирует его решения, чтобы он не навредил Америке.

Книга якобы рассказывает о жизни Белого дома с подробным изложением выступлений президента на закрытых совещаниях. То есть ни подтвердить, ни опровергнуть это невозможно. Фактически идет демонстративный нажим на американских избирателей, на Трампа и его сторонников в виде разоблачения, которое заведомо не подлежит проверке.

Легкий Make-up и марихуана — новый образ американского солдата

На базе «Майнот» один из служащих был пойман за курением марихуаны во время дежурства. Все бы ничего, ведь уже в половине штатов курение травы легализовано. Однако военная база непростая — там расположены межконтинентальные баллистические Minuteman III. Становится немного тревожно.

В это же самое время в Новой Зеландии изменены правила внешнего вида служащих военных баз: теперь они могут наносить легкий макияж, красить ногти не только бесцветным, но и светлым лаком, носить накладные ресницы.