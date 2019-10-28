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Появилось видео атаки американского БТР на журналистов в Сирии

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Появилось видео атаки американского БТР на журналистов в Сирии

Дамаск, 28 октября. Сирийские журналисты, готовившие расследование об участии США в контрабанде нефти в САР,  подверглись нападению американских военных. Видеозапись с места событий опубликовал в своем микроблоге журналист Бадерхан Ахмад.

По его словам, инцидент произошел рядом с одним из нефтяных конвоев. Машину журналистов просто столкнул с дороги американский БТР, охранявший цистерны.

«Танки и иная бронетехника американцев нужны только для охраны месторождений», — подчеркнул он. 

26 октября о участии США в контрабанде сирийской нефти, заявило Минобороны РФ. По словам официального представителя военного ведомства РФ Игоря Конашенкова, под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США нефтевозы направлялись контрабандой  с нефтяных полей в восточной части САР в другие государства.

Конашенков подчеркнул, что при угрозе любого нападения на караван, Штаты незамедлительно привлекают силы спецопераций и свою боевую авиацию. 

Отметим, что еще в феврале ближневосточное издание ArabiToday опубликовало видеозапись, которая демонстрирует широкий размах незаконного вывоза нефти из Сирии. При этом запись была сделана американским беспилотником, который предположительно осуществлял контроль за передвижением колонны с воздуха. Источник  ArabiToday тогда заявил, что беспилотник смог снять только 30 нефтевозов, хотя в рейсе участвовали 250-300 машин. 



 

 

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