Появилось видео атаки американского БТР на журналистов в Сирии

Дамаск, 28 октября. Сирийские журналисты, готовившие расследование об участии США в контрабанде нефти в САР, подверглись нападению американских военных. Видеозапись с места событий опубликовал в своем микроблоге журналист Бадерхан Ахмад.
По его словам, инцидент произошел рядом с одним из нефтяных конвоев. Машину журналистов просто столкнул с дороги американский БТР, охранявший цистерны.
«Танки и иная бронетехника американцев нужны только для охраны месторождений», — подчеркнул он.
#US #military #armored vehicles deliberately hit our #media delegation in #Syria, there is a #wounded person. And then the car deteriorates. No one came out to help us nor their #medical teams. In the #oil regions of #northeastern Syria. The video documents it@realDonaldTrump pic.twitter.com/xvFeR30Nnb— Baderkhan Ahmad (@baderkhanahmad) October 28, 2019
26 октября о участии США в контрабанде сирийской нефти, заявило Минобороны РФ. По словам официального представителя военного ведомства РФ Игоря Конашенкова, под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США нефтевозы направлялись контрабандой с нефтяных полей в восточной части САР в другие государства.
Конашенков подчеркнул, что при угрозе любого нападения на караван, Штаты незамедлительно привлекают силы спецопераций и свою боевую авиацию.
Отметим, что еще в феврале ближневосточное издание ArabiToday опубликовало видеозапись, которая демонстрирует широкий размах незаконного вывоза нефти из Сирии. При этом запись была сделана американским беспилотником, который предположительно осуществлял контроль за передвижением колонны с воздуха. Источник ArabiToday тогда заявил, что беспилотник смог снять только 30 нефтевозов, хотя в рейсе участвовали 250-300 машин.