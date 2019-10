Появилось видео атаки американского БТР на журналистов в Сирии

Дамаск, 28 октября. Сирийские журналисты, готовившие расследование об участии США в контрабанде нефти в САР, подверглись нападению американских военных. Видеозапись с места событий опубликовал в своем микроблоге журналист Бадерхан Ахмад.

По его словам, инцидент произошел рядом с одним из нефтяных конвоев. Машину журналистов просто столкнул с дороги американский БТР, охранявший цистерны.

#US #military #armored vehicles deliberately hit our #media delegation in #Syria, there is a #wounded person. And then the car deteriorates. No one came out to help us nor their #medical teams. In the #oil regions of #northeastern Syria. The video documents it@realDonaldTrump pic.twitter.com/xvFeR30Nnb