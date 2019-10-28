«Смерть» аль-Багдади нужна США, чтобы оправдаться за помощь курдам, заявил эксперт

Москва, 28 октября. Фейковой ликвидацией главаря запрещенной в РФ группировки ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади Вашингтон просто оправдывает свою поддержку курдских террористов, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, заявления об убийстве аль-Багдади — просто-напросто информационная тема и военно-политический вопрос для США, в связи с этим очень уместно вспомнить поговорку «реклама – двигатель торговли».

«Американцы – это мастера рекламы. Реклама для них все, включая и ее политическую разновидность. Вот они и прорекламировали то, что они убили аль-Багдади, причем сделали это отнюдь не в первый раз», — подчеркнул он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Литовкин добавил, что этот фейк был нужен Штатам, чтобы закрепиться в Сирии, где главной задачей для них является захват нефтяных полей.

«Ведь вы же видите, что Трамп сначала сказал, что выводит американские войска из Сирии, затем опомнился и начал охранять нефтяные поля для курдских боевиков», — обратил внимание эксперт.

Напомним, 26 октября о участии США в контрабанде сирийской нефти, заявило Минобороны РФ. По словам официального представителя военного ведомства РФ Игоря Конашенкова, под охраной американских военных и сотрудников частных военных компаний США нефтевозы направлялись контрабандой из САР в другие государства.

Кроме того, в начале февраля этого года издание ArabiToday опубликовало видео незаконного вывоза нефти из Сирии. Ролик был сделан американским БПЛА, который предположительно осуществлял контроль за передвижением колонны с воздуха. Источник издания тогда заявил, что в караване было около 250-300 машин. Что касается заявлений Трампа о якобы ликвидации аль-Багдади, то накануне Конашенков заявил, что Минобороны не располагает достоверной информацией об уничтожении главаря ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.