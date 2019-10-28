Украинские неонацисты устроили погром в суде Киева, избив «москалей и евреев»

В Шестом административном суде Киева сегодня, 28 октября, произошла жестокая драка между националистами и сторонниками пророссийских взглядов. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из гущи событий.

Напомним, Административный суд Киева рассматривал апелляцию Киевсовета на решение Окружного административного суда (ОАСК) об отмене переименования столичных проспектов Московского и Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича. Националисты начали собираться под зданием примерно за полчаса до заседания. Они держали в руках знамена запрещенного в России «Правого сектора»1 и выкрикивали националистические лозунги.

Напряжение вокруг заседания постоянно нагнеталось. Помимо представителей радикалов, в суд пришли десятка полтора активистов, которые выступали за возвращение нормальных имен киевским улицам. В какой-то момент националист, депутат Киевсовета Владимир Назаренко начал спрашивать нескольких присутствующих в зале парней в камуфляже, что именно они делают в зале суда. В ответ они начали его толкать, в результате чего между ними и присутствующими на заседании суда активистами завязалась драка.

По ходу драки радикалы кричали «Если вас не устраивают имена украинских героев Бандеры и Шухевича, убирайтесь вон из нашей страны!», «Чертовы москали, что вы нам тут диктуете ваши правила?!» и т. д. По мнению Назаренко, киевляне, с которыми возникла драка, являются «титушками» и «охранниками» Елены Бережной, матери погибшей депутата из Партии регионов Ирины Бережной, представляющей интересы двух общественных организаций — «Еврейской правозащитной группы» и «Ветераны труда — дети войны», по иску которых суд предыдущей инстанции отменил переименование улиц в националистические.

Во время сегодняшнего заседания эти общественные организации выразили недоверие составу суда, мотивируя это тем, что на судей якобы давят активисты, которые сегодня собрались у здания суда. Давление радикалов действительно чувствовалось — судья, заслушав все стороны, перенесла окончательное вынесение вердикта на ноябрь. Националисты, вволю подравшись и побранившись с пророссийскими активистами, вышли на улицу, где устроили небольшой митинг.

Националист Назаренко призвал своих единомышленников ни в коем случае не пропускать ни одно из следующих заседаний суда, чтобы «судьи не посмели вернуть улицам названия, связанные с Москвой и убийцей и душегубом Ватутиным». Напомним, решение об отмене переименования киевских проспектов в Бандеры и Шухевича ОАСК принял 25 июня. Окончательное решение суда по этому поводу ожидается в середине ноября.

1 Организация запрещена на территории РФ.