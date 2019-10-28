Милонов обвинил звезд в пропаганде наркотиков и поддержал решение Путина о поправках в УК

С пропагандой наркотиков и психотропных препаратов в Интернете должно быть покончено. Это одно из поручений, данных правительству президентом России Владимиром Путиным и опубликованных на сайте Кремля, заявил Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Виталий Милонов. Должны быть внесены соответствующие поправки в Уголовный кодекс, позволяющие государству адекватно наказывать тех, кто активно склоняет людей к употреблению запрещенных веществ, подчеркнул парламентарий.

«Очень долго Интернет пропадал из общего пространства правового регулирования, и некоторые селебрити, особенно либерального толка, любили порассуждать на тему того, что наркотики — это не так уж и плохо, а может быть, даже и хорошо. Так же поступали околояблочные и околонавальные огрызки, желавшие наркоту легализовать, и никаким образом за хвост их крысиный поймать было нельзя», — сказал депутат.

По его мнению, новая мера поставит жесткий барьер для тех, кто хочет вбивать в голову молодым людям мысль, что наркотики — это норма. При этом важно отличать саму пропаганду от просто упоминания в нейтральном или даже негативном ключе. В этом могут помочь контекстные ссылки, используемые, в частности, при упоминании «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

«Я думаю, все разумные юристы, работающие на СМИ или издательства, должны озаботиться этим вопросом, чтобы избежать возможных обвинений, — заявил Милонов. — Ведь это позволит им провести четкую черту, что наркотики находятся за гранью дозволенного. Когда мы говорим про ИГИЛ1, всегда идет ссылка, что эта организация запрещена в России, и у всех уже на подсознательном уровне по отношению к ней заложена негативная установка».

Если говорить о художественных произведениях, то мало просто ставить такую сноску — в них должны отсутствовать позитивные моменты употребления наркотиков и во всей красе представлены негативные. Виталий Милонов привел в пример российских классиков.

«Взять, например, произведение [русского писателя Михаила] Булгакова «Записки юного врача» — только дебилу придет в голову, что там есть пропаганда наркотиков. Или фильм «Морфий» на эту же тему. То же касается «Лолиты» Владимира Набокова, про которую говорят, что это пропаганда педофилии. Наоборот, это ее лучшая контрпропаганда, которая может быть!» — заключил депутат.

Коснулся Милонов и так называемой «лечебной» марихуаны, разрешенной в ряде стран Запада. По его словам, это одно из самых дьявольских ухищрений наркопропагандистов — причислять смертельно опасному яду лекарственные свойства. Информацию об этом строго нельзя пропускать в российский сегмент Интернета, и тут как раз может пригодиться новый закон о «суверенном Рунете».

«Любая информация об этом до России просто не должна доходить. Либо доходить, но в негативном контексте, — сказал депутат. — Потому что условные американцы очень бы хотели, чтобы население в нашей стране поумирало от наркотиков. Их население, правда, тоже вымрет, но нам до этого не должно быть никакого дела — сами виноваты, что позволили победить либеральным идеям, благодаря которым у них теперь легализованы однополые браки и наркота. Гадюка ужалила их же самих, и теперь американцы включили таймер обратного отчета существования своей страны».

В деле противодействия пропаганде должна помочь классификация СМИ: государство должно поддерживать национально ориентированные издания и подвергать еще большему ограничению те, что отстаивают западно-либеральные идеи.

«Это необходимо, потому что они не откажутся от пропаганды наркотиков. Почему? Да потому что сами все наркоманы. Как они могут говорить о наркотиках плохо, если сами употребляют их регулярно?» — сделал вывод Милонов.

Депутат выразил обеспокоенность, что в связи с легализацией марихуаны мир скоро получит множество художественных произведений, в которых употребление наркотиков выставлено в качестве нормы жизни.

«Если курение (табака. — Прим. ФАН) уже попало под полный запрет на экранах, то пороки — наркотики и прочее — начинают из-под этого запрета выходить. Мы уже видим, что в некоторых американских фильмах это показано как нечто обычное. И скоро некоторые прозападно ориентированные политики у нас начнут высказываться в ключе, что, мол, лезбиянки, курящие анашу, — это нормально, что это задумка режиссера, что нельзя из-за этого запрещать фильм к показу в России. Но именно так и делается пропаганда, не будут же они стоять с плакатами «Товарищ, кури марихуану и будешь жить вечно!», им придется действовать тоньше», — разъяснил Милонов.

Методы воздействия на психику совсем другие, предупредил депутат. Пропаганда наркотиков будет вестись — и уже ведется — через авторитетные источники коммуникации: через актеров, фильмы, видеоигры. На пропагандистском влиянии видеоигр Милонов остановился особо.

«Еще не так давно я обращался с предложением ввести градацию по играм, наподобие той, которую я предлагал в отношении СМИ, и вот уже через несколько дней вышла эта игра-стрелялка (Call of Duty: Modern Warfare. — Прим. ФАН), где российские войска изображены как главные враги. Поиграют дети в этот шутер и на уровне игрушки получат антироссийские убеждения, — заключил депутат. — То есть на выходе это готовые клиенты Навального и слушатели «Эха Москвы» получаются».

Напомним, что в Российской Федерации действует ст. 6.13 КоАП о пропаганде наркотиков, ответственность за которую наступает вне зависимости от способа распространения информации. Наказание, предусмотренное для физических лиц, составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Во всех случаях также предусматривается «конфискация рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления».

1 Организация запрещена на территории РФ.