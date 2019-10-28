Украинские националисты в Золотом заявили, что не намерены разоружаться

Киев, 28 октября. Украинские националисты, которые находятся на участке разведения сил в Донбассе, опровергли заявление администрации президента Украины и МВД об их разоружении.

Представитель ультраправой радикальной партии «Национальный корпус» Денис Янтарь заявил, что информация об изъятии оружия у националистов в Донбассе не полностью соответствует действительности.

«Вчерашнее заявление полиции о том, что ветераны вывезли оружие из Золотого, является натянутой информацией. Определенные компромиссы были, но они чересчур преувеличены. Наше оружие у наших людей остается», — отметил Янтарь.

Он также добавил, что украинские националисты не намерены разоружаться и готовы занять позиции на участке разведения войск в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. По его словам, отряды националистов займут эти позиции, если власти Украины попытаются завершить процедуру разведения сил в Донбассе.

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил поселок Золотое, где встретился с украинскими националистами. На этой встрече присутствовал Денис Янтарь, который вступил в перепалку с Зеленским. Украинский президент попытался обсудить с националистами вопрос разведение войск, однако Янтарь начал перебивать Зеленского, в результате чего собеседникам не удалось достичь взаимопонимания.

Позднее в министерстве обороны Украины заявили, что вооруженные националисты находятся в районе Золотого незаконно, а также пообещали разобраться в данной ситуации. 28 октября пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила об изъятии оружия у националистов, которые находятся на участке разведения сил в Донбассе в районе Золотого.