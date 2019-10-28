Медведев подписал поручения для стимулирования роста экономики в России

Москва, 28 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал перечень поручений, направленных на стимулирование экономического роста в России, отметив текущее повышение показателей.

«В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно», — подчеркнул Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Премьер-министр сообщил, что три недели назад проводил совещание по ускорению экономического роста. В результате собрания правительство сделало вывод, что «темпы (роста экономики. — Прим. ФАН) недостаточно высоки».

«По итогам совещания был доработан пакет дополнительных решений по стимулированию экономического роста», — добавил глава правительства РФ.

Ранее Медведев подписал распоряжение, согласно которому в крымском городе Ялта будет создана игорная зона. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.