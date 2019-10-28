Комиссия из Польши приступила к осмотру обломков самолета Качиньского

Москва, 28 октября. Представители российского СК, а также польской комиссии начали повторный осмотр обломков самолета Ту-154М. Воздушное судно, на борту которого находился Лех Качиньский, потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Это второй визит польских представителей в Россию за год в рамках расследования. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Польская делегация из семи человек, в состав которой входят представители Национальной прокуратуры Польши, осуществляют осмотр интересующих элементов самолета с применением фото- и видеосъемки», — отметила Петренко.

При этой процедуре присутствуют также руководящий состав СК и криминалисты. Первый визит комиссии Польши состоялся в конце мая 2019 года. Тогда в рамках расследования были вновь допрошены очевидцы авиакатастрофы.

Петренко также сообщила, что смертельное происшествие случилось из-за ошибочных действий экипажа при отсутствии достаточной видимости. К такому выводу в результате собственного расследования пришли представители российского СК.

Всего с 2010 года польская делегация приезжала в Россию 12 раз. Обломки самолета были многократно изучены экспертами двух стран, сообщает Пятый канал.

Самолет Ту-154М ВВС Польши потерпел крушение при посадке в воздушную гавань «Смоленск-Северный». Погибли 96 пассажиров, в том числе и польский президент Лех Качиньский.