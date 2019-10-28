«Банкир» увел 100 тысяч рублей у актрисы Красавцевой

Москва, 28 октября. Актриса Элина Красавцева стала жертвой неизвестного интернет-мошенника. По ее словам, злоумышленник представился банковским работником и втерся к ней в доверие.

29-летней актрисе поступил телефонный звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что отдел безопасности якобы зафиксировал подозрительные операции по карте Красавцевой.

Женщина не осуществляла переводов по карте и, обеспокоившись сохранностью денежных средств, представила все необходимые данные мошеннику: номер карты и код из смс-сообщения. В итоге с банковского счета Красавцевой списалось свыше 100 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время стражи правопорядка организовали проверку по факту происшествия и начали розыск телефонного мошенника.

Элина Красавцева известна по ролям в нескольких российских фильмах и телесериалах. Однако актриса сменила карьеру на семью и сейчас воспитывает дома четырех сыновей.

Ранее сообщалось, что звезду кинофильма «Сибирский цирюльник» и сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергея Федотова обокрал неизвестный мужчина в одном из заведений Москвы. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.