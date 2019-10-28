Путин обсудил с Меркель будущее транзита газа через Украину

Москва, 28 октября. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили будущее транзита газа через территорию Украины в связи с проведением трехсторонних консультаций в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта», — говорится в сообщении.

В понедельник в Брюсселе начались очередные консультации по газовому вопросу. В них принимают участие с российской стороны министр энергетики страны Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

На прошлой трехсторонней встрече, которая состоялась в сентябре в Брюсселе, российская сторона предложила временно продлить соглашение на транзит газа через Украину, однако Киев ответил отказом. Срок ​действия контракта истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

Россия не раз заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому». Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.